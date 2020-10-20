١ XOF إلى CUC

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٦٤٦٠٨٨٥ البيزو القابل للتحويل الكوبي

1 CUC = ٦٠٧٫٥٠١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي

xof
XOF
cuc
CUC
١ XOF٠٫٠٠١٦٤٦٠٩ CUC
٥ XOF٠٫٠٠٨٢٣٠٤٤ CUC
١٠ XOF٠٫٠١٦٤٦٠٩ CUC
٢٥ XOF٠٫٠٤١١٥٢٢ CUC
٥٠ XOF٠٫٠٨٢٣٠٤٤ CUC
١٠٠ XOF٠٫١٦٤٦٠٩ CUC
٥٠٠ XOF٠٫٨٢٣٠٤٤ CUC
١٬٠٠٠ XOF١٫٦٤٦٠٩ CUC
٥٬٠٠٠ XOF٨٫٢٣٠٤٤ CUC
١٠٬٠٠٠ XOF١٦٫٤٦٠٩ CUC

حوِّل البيزو القابل للتحويل الكوبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

cuc
CUC
xof
XOF
١ CUC٦٠٧٫٥٠١ XOF
٥ CUC٣٬٠٣٧٫٥ XOF
١٠ CUC٦٬٠٧٥٫٠١ XOF
٢٥ CUC١٥٬١٨٧٫٥ XOF
٥٠ CUC٣٠٬٣٧٥ XOF
١٠٠ CUC٦٠٬٧٥٠٫١ XOF
٥٠٠ CUC٣٠٣٬٧٥٠ XOF
١٬٠٠٠ CUC٦٠٧٬٥٠١ XOF
٥٬٠٠٠ CUC٣٬٠٣٧٬٥٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ CUC٦٬٠٧٥٬٠١٠ XOF

مخطط XOF إلى CUC

1 XOF = ٠ CUC

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو القابل للتحويل الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦٦٢٨٠٫٠٠١٦٦٢٨
منخفض
٠٫٠٠١٦٢٨٢٠٫٠٠١٦١٩١
المتوسط
٠٫٠٠١٦٤٠٠٠٫٠٠١٦٤١٣
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cuc

CUC - البيزو القابل للتحويل الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو القابل للتحويل الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUC إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Convertible Pesos هو CUC. رمز العملة هو $.

More البيزو القابل للتحويل الكوبي info

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