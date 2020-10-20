١ XOF إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٤٫٦٧٦٥٥٢٦ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٠٫٢١٣٨٣٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الكنغولي

xof
XOF
cdf
CDF
١ XOF٤٫٦٧٦٥٥ CDF
٥ XOF٢٣٫٣٨٢٨ CDF
١٠ XOF٤٦٫٧٦٥٥ CDF
٢٥ XOF١١٦٫٩١٤ CDF
٥٠ XOF٢٣٣٫٨٢٨ CDF
١٠٠ XOF٤٦٧٫٦٥٥ CDF
٥٠٠ XOF٢٬٣٣٨٫٢٨ CDF
١٬٠٠٠ XOF٤٬٦٧٦٫٥٥ CDF
٥٬٠٠٠ XOF٢٣٬٣٨٢٫٨ CDF
١٠٬٠٠٠ XOF٤٦٬٧٦٥٫٥ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى الفرنك الوسط أفريقي

cdf
CDF
xof
XOF
١ CDF٠٫٢١٣٨٣٣ XOF
٥ CDF١٫٠٦٩١٦ XOF
١٠ CDF٢٫١٣٨٣٣ XOF
٢٥ CDF٥٫٣٤٥٨٢ XOF
٥٠ CDF١٠٫٦٩١٦ XOF
١٠٠ CDF٢١٫٣٨٣٣ XOF
٥٠٠ CDF١٠٦٫٩١٦ XOF
١٬٠٠٠ CDF٢١٣٫٨٣٣ XOF
٥٬٠٠٠ CDF١٬٠٦٩٫١٦ XOF
١٠٬٠٠٠ CDF٢٬١٣٨٫٣٣ XOF

مخطط XOF إلى CDF

1 XOF = ٠ CDF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٦٩٧٦٤٫٦٩٧٦
منخفض
٤٫٦٠٢٥٤٫٥٠٣٨
المتوسط
٤٫٦٤١٧٤٫٦٠٢٢
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

More الفرنك الكنغولي info

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