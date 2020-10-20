١ XOF إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٣٣٣٢١٢٧٣ الدولار البليزي

1 BZD = ٣٠٠٫١٠٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار البليزي

xof
XOF
bzd
BZD
١ XOF٠٫٠٠٣٣٣٢١٣ BZD
٥ XOF٠٫٠١٦٦٦٠٦ BZD
١٠ XOF٠٫٠٣٣٣٢١٣ BZD
٢٥ XOF٠٫٠٨٣٣٠٣٢ BZD
٥٠ XOF٠٫١٦٦٦٠٦ BZD
١٠٠ XOF٠٫٣٣٣٢١٣ BZD
٥٠٠ XOF١٫٦٦٦٠٦ BZD
١٬٠٠٠ XOF٣٫٣٣٢١٣ BZD
٥٬٠٠٠ XOF١٦٫٦٦٠٦ BZD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٣٫٣٢١٣ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى الفرنك الوسط أفريقي

bzd
BZD
xof
XOF
١ BZD٣٠٠٫١٠٩ XOF
٥ BZD١٬٥٠٠٫٥٤ XOF
١٠ BZD٣٬٠٠١٫٠٩ XOF
٢٥ BZD٧٬٥٠٢٫٧١ XOF
٥٠ BZD١٥٬٠٠٥٫٤ XOF
١٠٠ BZD٣٠٬٠١٠٫٩ XOF
٥٠٠ BZD١٥٠٬٠٥٤ XOF
١٬٠٠٠ BZD٣٠٠٬١٠٩ XOF
٥٬٠٠٠ BZD١٬٥٠٠٬٥٤٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BZD٣٬٠٠١٬٠٩٠ XOF

مخطط XOF إلى BZD

1 XOF = ٠ BZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٣٦٦١٠٫٠٠٣٣٦٦١
منخفض
٠٫٠٠٣٢٨٦٢٠٫٠٠٣٢٦١٨
المتوسط
٠٫٠٠٣٣١٦١٠٫٠٠٣٣١٧١
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

More الدولار البليزي info

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