١ XOF إلى BZD

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٣٣٣٢١٢٧٣ الدولار البليزي
1 BZD = ٣٠٠٫١٠٩ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٣٣٣٢١٢٧٣ الدولار البليزي
1 BZD = ٣٠٠٫١٠٩ XOF
XOF
BZD
|١ XOF
|٠٫٠٠٣٣٣٢١٣ BZD
|٥ XOF
|٠٫٠١٦٦٦٠٦ BZD
|١٠ XOF
|٠٫٠٣٣٣٢١٣ BZD
|٢٥ XOF
|٠٫٠٨٣٣٠٣٢ BZD
|٥٠ XOF
|٠٫١٦٦٦٠٦ BZD
|١٠٠ XOF
|٠٫٣٣٣٢١٣ BZD
|٥٠٠ XOF
|١٫٦٦٦٠٦ BZD
|١٬٠٠٠ XOF
|٣٫٣٣٢١٣ BZD
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٦٫٦٦٠٦ BZD
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٣٣٫٣٢١٣ BZD
1 XOF = ٠ BZD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٣٦٦١
|٠٫٠٠٣٣٦٦١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٢٨٦٢
|٠٫٠٠٣٢٦١٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٣١٦١
|٠٫٠٠٣٣١٧١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٦٪
|٠٫٣٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.More الدولار البليزي info
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