١ XOF إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٢٤٤٩٠٩٣ البولا البوتسوانية

1 BWP = ٤٤٫٥٤٥٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البولا البوتسوانية

xof
XOF
bwp
BWP
١ XOF٠٫٠٢٢٤٤٩١ BWP
٥ XOF٠٫١١٢٢٤٥ BWP
١٠ XOF٠٫٢٢٤٤٩١ BWP
٢٥ XOF٠٫٥٦١٢٢٧ BWP
٥٠ XOF١٫١٢٢٤٥ BWP
١٠٠ XOF٢٫٢٤٤٩١ BWP
٥٠٠ XOF١١٫٢٢٤٥ BWP
١٬٠٠٠ XOF٢٢٫٤٤٩١ BWP
٥٬٠٠٠ XOF١١٢٫٢٤٥ BWP
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢٤٫٤٩١ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى الفرنك الوسط أفريقي

bwp
BWP
xof
XOF
١ BWP٤٤٫٥٤٥٢ XOF
٥ BWP٢٢٢٫٧٢٦ XOF
١٠ BWP٤٤٥٫٤٥٢ XOF
٢٥ BWP١٬١١٣٫٦٣ XOF
٥٠ BWP٢٬٢٢٧٫٢٦ XOF
١٠٠ BWP٤٬٤٥٤٫٥٢ XOF
٥٠٠ BWP٢٢٬٢٧٢٫٦ XOF
١٬٠٠٠ BWP٤٤٬٥٤٥٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ BWP٢٢٢٬٧٢٦ XOF
١٠٬٠٠٠ BWP٤٤٥٬٤٥٢ XOF

مخطط XOF إلى BWP

1 XOF = ٠ BWP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٢٧٥٣٠٫٠٢٢٧٥٣
منخفض
٠٫٠٢١٩٢١٠٫٠٢١٩٢١
المتوسط
٠٫٠٢٢٣١٧٠٫٠٢٢٤٠٢
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

More البولا البوتسوانية info

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