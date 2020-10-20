١ XOF إلى BMD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٦٤٤٨١٧٠ الدولار البرمودي

1 BMD = ٦٠٧٫٩٧٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار البرمودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار البرمودي

xof
XOF
bmd
BMD
١ XOF٠٫٠٠١٦٤٤٨٢ BMD
٥ XOF٠٫٠٠٨٢٢٤٠٨ BMD
١٠ XOF٠٫٠١٦٤٤٨٢ BMD
٢٥ XOF٠٫٠٤١١٢٠٤ BMD
٥٠ XOF٠٫٠٨٢٢٤٠٨ BMD
١٠٠ XOF٠٫١٦٤٤٨٢ BMD
٥٠٠ XOF٠٫٨٢٢٤٠٨ BMD
١٬٠٠٠ XOF١٫٦٤٤٨٢ BMD
٥٬٠٠٠ XOF٨٫٢٢٤٠٨ BMD
١٠٬٠٠٠ XOF١٦٫٤٤٨٢ BMD

حوِّل الدولار البرمودي إلى الفرنك الوسط أفريقي

bmd
BMD
xof
XOF
١ BMD٦٠٧٫٩٧ XOF
٥ BMD٣٬٠٣٩٫٨٥ XOF
١٠ BMD٦٬٠٧٩٫٧ XOF
٢٥ BMD١٥٬١٩٩٫٣ XOF
٥٠ BMD٣٠٬٣٩٨٫٥ XOF
١٠٠ BMD٦٠٬٧٩٧ XOF
٥٠٠ BMD٣٠٣٬٩٨٥ XOF
١٬٠٠٠ BMD٦٠٧٬٩٧٠ XOF
٥٬٠٠٠ BMD٣٬٠٣٩٬٨٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BMD٦٬٠٧٩٬٧٠٠ XOF

مخطط XOF إلى BMD

1 XOF = ٠ BMD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار البرمودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦٦٢٨٠٫٠٠١٦٦٢٨
منخفض
٠٫٠٠١٦٢٨٢٠٫٠٠١٦١٩١
المتوسط
٠٫٠٠١٦٤٠٠٠٫٠٠١٦٤١٣
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

More الدولار البرمودي info

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