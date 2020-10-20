١ XOF إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٠٦١٧٦٣٧٦٣ الدينار البحريني

1 BHD = ١٬٦١٩٫٠٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار البحريني

xof
XOF
bhd
BHD
١ XOF٠٫٠٠٠٦١٧٦٣٨ BHD
٥ XOF٠٫٠٠٣٠٨٨١٩ BHD
١٠ XOF٠٫٠٠٦١٧٦٣٨ BHD
٢٥ XOF٠٫٠١٥٤٤٠٩ BHD
٥٠ XOF٠٫٠٣٠٨٨١٩ BHD
١٠٠ XOF٠٫٠٦١٧٦٣٨ BHD
٥٠٠ XOF٠٫٣٠٨٨١٩ BHD
١٬٠٠٠ XOF٠٫٦١٧٦٣٨ BHD
٥٬٠٠٠ XOF٣٫٠٨٨١٩ BHD
١٠٬٠٠٠ XOF٦٫١٧٦٣٨ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى الفرنك الوسط أفريقي

bhd
BHD
xof
XOF
١ BHD١٬٦١٩٫٠٧ XOF
٥ BHD٨٬٠٩٥٫٣٦ XOF
١٠ BHD١٦٬١٩٠٫٧ XOF
٢٥ BHD٤٠٬٤٧٦٫٨ XOF
٥٠ BHD٨٠٬٩٥٣٫٦ XOF
١٠٠ BHD١٦١٬٩٠٧ XOF
٥٠٠ BHD٨٠٩٬٥٣٦ XOF
١٬٠٠٠ BHD١٬٦١٩٬٠٧٠ XOF
٥٬٠٠٠ BHD٨٬٠٩٥٬٣٦٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BHD١٦٬١٩٠٬٧٠٠ XOF

مخطط XOF إلى BHD

1 XOF = ٠ BHD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٢٥٢٠٠٫٠٠٠٦٢٥٢٠
منخفض
٠٫٠٠٠٦١٢٢٠٠٫٠٠٠٦٠٨٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٦١٦٦٤٠٫٠٠٠٦١٧١٢
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

More الدينار البحريني info

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