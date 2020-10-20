١ XOF إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٧٩٩٠٨٩٦ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ٣٥٧٫٢٥٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى المانات الأذربيجاني

xof
XOF
azn
AZN
١ XOF٠٫٠٠٢٧٩٩٠٩ AZN
٥ XOF٠٫٠١٣٩٩٥٤ AZN
١٠ XOF٠٫٠٢٧٩٩٠٩ AZN
٢٥ XOF٠٫٠٦٩٩٧٧٢ AZN
٥٠ XOF٠٫١٣٩٩٥٤ AZN
١٠٠ XOF٠٫٢٧٩٩٠٩ AZN
٥٠٠ XOF١٫٣٩٩٥٤ AZN
١٬٠٠٠ XOF٢٫٧٩٩٠٩ AZN
٥٬٠٠٠ XOF١٣٫٩٩٥٤ AZN
١٠٬٠٠٠ XOF٢٧٫٩٩٠٩ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

azn
AZN
xof
XOF
١ AZN٣٥٧٫٢٥٩ XOF
٥ AZN١٬٧٨٦٫٣ XOF
١٠ AZN٣٬٥٧٢٫٥٩ XOF
٢٥ AZN٨٬٩٣١٫٤٨ XOF
٥٠ AZN١٧٬٨٦٣ XOF
١٠٠ AZN٣٥٬٧٢٥٫٩ XOF
٥٠٠ AZN١٧٨٬٦٣٠ XOF
١٬٠٠٠ AZN٣٥٧٬٢٥٩ XOF
٥٬٠٠٠ AZN١٬٧٨٦٬٣٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ AZN٣٬٥٧٢٬٥٩٠ XOF

مخطط XOF إلى AZN

1 XOF = ٠ AZN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٨٢٧٥٠٫٠٠٢٨٢٧٥
منخفض
٠٫٠٠٢٧٦٦٩٠٫٠٠٢٧٥٤٠
المتوسط
٠٫٠٠٢٧٨٨٦٠٫٠٠٢٧٩١١
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

More المانات الأذربيجاني info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings