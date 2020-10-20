١ XOF إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٩٤٨٦٩٨٣ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ٣٣٩٫١٣٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

xof
XOF
awg
AWG
١ XOF٠٫٠٠٢٩٤٨٧ AWG
٥ XOF٠٫٠١٤٧٤٣٥ AWG
١٠ XOF٠٫٠٢٩٤٨٧ AWG
٢٥ XOF٠٫٠٧٣٧١٧٥ AWG
٥٠ XOF٠٫١٤٧٤٣٥ AWG
١٠٠ XOF٠٫٢٩٤٨٧ AWG
٥٠٠ XOF١٫٤٧٤٣٥ AWG
١٬٠٠٠ XOF٢٫٩٤٨٧ AWG
٥٬٠٠٠ XOF١٤٫٧٤٣٥ AWG
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٫٤٨٧ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

awg
AWG
xof
XOF
١ AWG٣٣٩٫١٣٣ XOF
٥ AWG١٬٦٩٥٫٦٦ XOF
١٠ AWG٣٬٣٩١٫٣٣ XOF
٢٥ AWG٨٬٤٧٨٫٣٢ XOF
٥٠ AWG١٦٬٩٥٦٫٦ XOF
١٠٠ AWG٣٣٬٩١٣٫٣ XOF
٥٠٠ AWG١٦٩٬٥٦٦ XOF
١٬٠٠٠ AWG٣٣٩٬١٣٣ XOF
٥٬٠٠٠ AWG١٬٦٩٥٬٦٦٠ XOF
١٠٬٠٠٠ AWG٣٬٣٩١٬٣٣٠ XOF

مخطط XOF إلى AWG

1 XOF = ٠ AWG

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٧٦٣٠٫٠٠٢٩٧٦٣
منخفض
٠٫٠٠٢٩١٤٤٠٫٠٠٢٨٩٨٣
المتوسط
٠٫٠٠٢٩٣٥٦٠٫٠٠٢٩٣٧٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info

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