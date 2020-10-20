١ XOF إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٫٤٣٩٣٩٠٢ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٠٫٦٩٤٧٣٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكوانزا الأنجولية

xof
XOF
aoa
AOA
١ XOF١٫٤٣٩٣٩ AOA
٥ XOF٧٫١٩٦٩٥ AOA
١٠ XOF١٤٫٣٩٣٩ AOA
٢٥ XOF٣٥٫٩٨٤٨ AOA
٥٠ XOF٧١٫٩٦٩٥ AOA
١٠٠ XOF١٤٣٫٩٣٩ AOA
٥٠٠ XOF٧١٩٫٦٩٥ AOA
١٬٠٠٠ XOF١٬٤٣٩٫٣٩ AOA
٥٬٠٠٠ XOF٧٬١٩٦٫٩٥ AOA
١٠٬٠٠٠ XOF١٤٬٣٩٣٫٩ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى الفرنك الوسط أفريقي

aoa
AOA
xof
XOF
١ AOA٠٫٦٩٤٧٣٩ XOF
٥ AOA٣٫٤٧٣٦٩ XOF
١٠ AOA٦٫٩٤٧٣٩ XOF
٢٥ AOA١٧٫٣٦٨٥ XOF
٥٠ AOA٣٤٫٧٣٦٩ XOF
١٠٠ AOA٦٩٫٤٧٣٩ XOF
٥٠٠ AOA٣٤٧٫٣٦٩ XOF
١٬٠٠٠ AOA٦٩٤٫٧٣٩ XOF
٥٬٠٠٠ AOA٣٬٤٧٣٫٦٩ XOF
١٠٬٠٠٠ AOA٦٬٩٤٧٫٣٩ XOF

مخطط XOF إلى AOA

1 XOF = ٠ AOA

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٣٢١١٫٤٣٢١
منخفض
١٫٣٩٠١١٫٣٥٣٨
المتوسط
١٫٤١٢٢١٫٣٩٥٦
التقلب
٠٫٧٦٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

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