١ XCD إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1 $

‏١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =

٠٫٣٤٣١٦٧٨١ اليورو

1 EUR = ٢٫٩١٤٠٣ XCD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
دولار شرق الكاريبي إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٩ UTC

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى اليورو

xcd
XCD
eur
EUR
١ XCD٠٫٣٤٣١٦٨ EUR
٥ XCD١٫٧١٥٨٤ EUR
١٠ XCD٣٫٤٣١٦٨ EUR
٢٥ XCD٨٫٥٧٩٢ EUR
٥٠ XCD١٧٫١٥٨٤ EUR
١٠٠ XCD٣٤٫٣١٦٨ EUR
٥٠٠ XCD١٧١٫٥٨٤ EUR
١٬٠٠٠ XCD٣٤٣٫١٦٨ EUR
٥٬٠٠٠ XCD١٬٧١٥٫٨٤ EUR
١٠٬٠٠٠ XCD٣٬٤٣١٫٦٨ EUR

حوِّل اليورو إلى دولار شرق الكاريبي

eur
EUR
xcd
XCD
١ EUR٢٫٩١٤٠٣ XCD
٥ EUR١٤٫٥٧٠١ XCD
١٠ EUR٢٩٫١٤٠٣ XCD
٢٥ EUR٧٢٫٨٥٠٧ XCD
٥٠ EUR١٤٥٫٧٠١ XCD
١٠٠ EUR٢٩١٫٤٠٣ XCD
٥٠٠ EUR١٬٤٥٧٫٠١ XCD
١٬٠٠٠ EUR٢٬٩١٤٫٠٣ XCD
٥٬٠٠٠ EUR١٤٬٥٧٠٫١ XCD
١٠٬٠٠٠ EUR٢٩٬١٤٠٫٣ XCD

مخطط XCD إلى EUR

1 XCD = ٠ EUR

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إحصاءات 1 دولار شرق الكاريبي مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٦٥٤٠٫٣٤٨٣٧
منخفض
٠٫٣٣٩٢٢٠٫٣٣٩٢٢
المتوسط
٠٫٣٤٤١٠٠٫٣٤٣٨٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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