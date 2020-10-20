١ XCD إلى EUR

١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =
٠٫٣٤٣١٦٧٨١ اليورو
1 EUR = ٢٫٩١٤٠٣ XCD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =
٠٫٣٤٣١٦٧٨١ اليورو
1 EUR = ٢٫٩١٤٠٣ XCD
XCD
EUR
|١ XCD
|٠٫٣٤٣١٦٨ EUR
|٥ XCD
|١٫٧١٥٨٤ EUR
|١٠ XCD
|٣٫٤٣١٦٨ EUR
|٢٥ XCD
|٨٫٥٧٩٢ EUR
|٥٠ XCD
|١٧٫١٥٨٤ EUR
|١٠٠ XCD
|٣٤٫٣١٦٨ EUR
|٥٠٠ XCD
|١٧١٫٥٨٤ EUR
|١٬٠٠٠ XCD
|٣٤٣٫١٦٨ EUR
|٥٬٠٠٠ XCD
|١٬٧١٥٫٨٤ EUR
|١٠٬٠٠٠ XCD
|٣٬٤٣١٫٦٨ EUR
1 XCD = ٠ EUR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٣٤٦٥٤
|٠٫٣٤٨٣٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٣٣٩٢٢
|٠٫٣٣٩٢٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٣٤٤١٠
|٠٫٣٤٣٨٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.More دولار شرق الكاريبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.More اليورو info
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