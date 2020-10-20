١ WST إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٦٫٧٠٨٥٥٣٥ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ٠٫١٤٩٠٦٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الراند الجنوب أفريقي

wst
WST
zar
ZAR
١ WST٦٫٧٠٨٥٥ ZAR
٥ WST٣٣٫٥٤٢٨ ZAR
١٠ WST٦٧٫٠٨٥٥ ZAR
٢٥ WST١٦٧٫٧١٤ ZAR
٥٠ WST٣٣٥٫٤٢٨ ZAR
١٠٠ WST٦٧٠٫٨٥٥ ZAR
٥٠٠ WST٣٬٣٥٤٫٢٨ ZAR
١٬٠٠٠ WST٦٬٧٠٨٫٥٥ ZAR
٥٬٠٠٠ WST٣٣٬٥٤٢٫٨ ZAR
١٠٬٠٠٠ WST٦٧٬٠٨٥٫٥ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى تالا ساموية

zar
ZAR
wst
WST
١ ZAR٠٫١٤٩٠٦٣ WST
٥ ZAR٠٫٧٤٥٣١٧ WST
١٠ ZAR١٫٤٩٠٦٣ WST
٢٥ ZAR٣٫٧٢٦٥٩ WST
٥٠ ZAR٧٫٤٥٣١٧ WST
١٠٠ ZAR١٤٫٩٠٦٣ WST
٥٠٠ ZAR٧٤٫٥٣١٧ WST
١٬٠٠٠ ZAR١٤٩٫٠٦٣ WST
٥٬٠٠٠ ZAR٧٤٥٫٣١٧ WST
١٠٬٠٠٠ ZAR١٬٤٩٠٫٦٣ WST

مخطط WST إلى ZAR

1 WST = ٠ ZAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٩٦١٧٧٫٠٢٩٧
منخفض
٦٫٥٦٦٤٦٫٥٦٦٤
المتوسط
٦٫٧٢٩٨٦٫٧٦٦٥
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٩٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

More الراند الجنوب أفريقي info

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