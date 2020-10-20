١ WST إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٫١٩٤٩٩٧٠ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٠٫٣١٢٩٨٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكولون السلفادوري

wst
WST
svc
SVC
١ WST٣٫١٩٥ SVC
٥ WST١٥٫٩٧٥ SVC
١٠ WST٣١٫٩٥ SVC
٢٥ WST٧٩٫٨٧٤٩ SVC
٥٠ WST١٥٩٫٧٥ SVC
١٠٠ WST٣١٩٫٥ SVC
٥٠٠ WST١٬٥٩٧٫٥ SVC
١٬٠٠٠ WST٣٬١٩٥ SVC
٥٬٠٠٠ WST١٥٬٩٧٥ SVC
١٠٬٠٠٠ WST٣١٬٩٥٠ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى تالا ساموية

svc
SVC
wst
WST
١ SVC٠٫٣١٢٩٨٩ WST
٥ SVC١٫٥٦٤٩٥ WST
١٠ SVC٣٫١٢٩٨٩ WST
٢٥ SVC٧٫٨٢٤٧٣ WST
٥٠ SVC١٥٫٦٤٩٥ WST
١٠٠ SVC٣١٫٢٩٨٩ WST
٥٠٠ SVC١٥٦٫٤٩٥ WST
١٬٠٠٠ SVC٣١٢٫٩٨٩ WST
٥٬٠٠٠ SVC١٬٥٦٤٫٩٥ WST
١٠٬٠٠٠ SVC٣٬١٢٩٫٨٩ WST

مخطط WST إلى SVC

1 WST = ٠ SVC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٢١٧٤٣٫٢٦٢٣
منخفض
٣٫١٨٤٢٣٫١٤٠٦
المتوسط
٣٫٢٠٣٠٣٫١٩١٨
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

More الكولون السلفادوري info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings