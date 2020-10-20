١ WST إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٢٩٩٧١٥٧١ الدولار الكايماني

1 KYD = ٣٫٣٣٦٥٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الكايماني

wst
WST
kyd
KYD
١ WST٠٫٢٩٩٧١٦ KYD
٥ WST١٫٤٩٨٥٨ KYD
١٠ WST٢٫٩٩٧١٦ KYD
٢٥ WST٧٫٤٩٢٨٩ KYD
٥٠ WST١٤٫٩٨٥٨ KYD
١٠٠ WST٢٩٫٩٧١٦ KYD
٥٠٠ WST١٤٩٫٨٥٨ KYD
١٬٠٠٠ WST٢٩٩٫٧١٦ KYD
٥٬٠٠٠ WST١٬٤٩٨٫٥٨ KYD
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٩٩٧٫١٦ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى تالا ساموية

kyd
KYD
wst
WST
١ KYD٣٫٣٣٦٥ WST
٥ KYD١٦٫٦٨٢٥ WST
١٠ KYD٣٣٫٣٦٥ WST
٢٥ KYD٨٣٫٤١٢٤ WST
٥٠ KYD١٦٦٫٨٢٥ WST
١٠٠ KYD٣٣٣٫٦٥ WST
٥٠٠ KYD١٬٦٦٨٫٢٥ WST
١٬٠٠٠ KYD٣٬٣٣٦٫٥ WST
٥٬٠٠٠ KYD١٦٬٦٨٢٫٥ WST
١٠٬٠٠٠ KYD٣٣٬٣٦٥ WST

مخطط WST إلى KYD

1 WST = ٠ KYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٠١٥٢٠٫٣٠٥٧٣
منخفض
٠٫٢٩٨٦٦٠٫٢٩٤٦٩
المتوسط
٠٫٣٠٠٥٨٠٫٢٩٩٤٨
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكايماني info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings