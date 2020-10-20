١ WST إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٨٫٨٧١٢٦٠ الين الياباني

1 JPY = ٠٫٠١٦٩٨٦٢ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الين الياباني

wst
WST
jpy
JPY
١ WST٥٨٫٨٧١٣ JPY
٥ WST٢٩٤٫٣٥٦ JPY
١٠ WST٥٨٨٫٧١٣ JPY
٢٥ WST١٬٤٧١٫٧٨ JPY
٥٠ WST٢٬٩٤٣٫٥٦ JPY
١٠٠ WST٥٬٨٨٧٫١٣ JPY
٥٠٠ WST٢٩٬٤٣٥٫٦ JPY
١٬٠٠٠ WST٥٨٬٨٧١٫٣ JPY
٥٬٠٠٠ WST٢٩٤٬٣٥٦ JPY
١٠٬٠٠٠ WST٥٨٨٬٧١٣ JPY

حوِّل الين الياباني إلى تالا ساموية

jpy
JPY
wst
WST
١ JPY٠٫٠١٦٩٨٦٢ WST
٥ JPY٠٫٠٨٤٩٣١١ WST
١٠ JPY٠٫١٦٩٨٦٢ WST
٢٥ JPY٠٫٤٢٤٦٥٥ WST
٥٠ JPY٠٫٨٤٩٣١١ WST
١٠٠ JPY١٫٦٩٨٦٢ WST
٥٠٠ JPY٨٫٤٩٣١١ WST
١٬٠٠٠ JPY١٦٫٩٨٦٢ WST
٥٬٠٠٠ JPY٨٤٫٩٣١١ WST
١٠٬٠٠٠ JPY١٦٩٫٨٦٢ WST

مخطط WST إلى JPY

1 WST = ٠ JPY

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٩٫٢٦٦٥٩٫٢٦٦
منخفض
٥٦٫٨٦٠٥٤٫٩١٧
المتوسط
٥٨٫٠١٨٥٧٫٠١٥
التقلب
٠٫٣٣٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

More الين الياباني info

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