١ WST إلى HUF

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٣٣٫١١٦١٢ الفورنت المجري

1 HUF = ٠٫٠٠٧٥١٢٢٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الفورنت المجري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الفورنت المجري

wst
WST
huf
HUF
١ WST١٣٣٫١١٦ HUF
٥ WST٦٦٥٫٥٨١ HUF
١٠ WST١٬٣٣١٫١٦ HUF
٢٥ WST٣٬٣٢٧٫٩ HUF
٥٠ WST٦٬٦٥٥٫٨١ HUF
١٠٠ WST١٣٬٣١١٫٦ HUF
٥٠٠ WST٦٦٬٥٥٨٫١ HUF
١٬٠٠٠ WST١٣٣٬١١٦ HUF
٥٬٠٠٠ WST٦٦٥٬٥٨١ HUF
١٠٬٠٠٠ WST١٬٣٣١٬١٦٠ HUF

حوِّل الفورنت المجري إلى تالا ساموية

huf
HUF
wst
WST
١ HUF٠٫٠٠٧٥١٢٢٤ WST
٥ HUF٠٫٠٣٧٥٦١٢ WST
١٠ HUF٠٫٠٧٥١٢٢٤ WST
٢٥ HUF٠٫١٨٧٨٠٦ WST
٥٠ HUF٠٫٣٧٥٦١٢ WST
١٠٠ HUF٠٫٧٥١٢٢٤ WST
٥٠٠ HUF٣٫٧٥٦١٢ WST
١٬٠٠٠ HUF٧٫٥١٢٢٤ WST
٥٬٠٠٠ HUF٣٧٫٥٦١٢ WST
١٠٬٠٠٠ HUF٧٥٫١٢٢٤ WST

مخطط WST إلى HUF

1 WST = ٠ HUF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الفورنت المجري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٦٫٥١١٣٧٫٦٤
منخفض
١٣٠٫٨٩١٢٩٫٢٤
المتوسط
١٣٤٫٣٦١٣٢٫٦٥
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٩١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
huf

HUF - الفورنت المجري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفورنت المجري هو سعر الصرف للزوج HUF إلى USD. رمز العملة لـ Hungarian Forints هو HUF. رمز العملة هو Ft.

More الفورنت المجري info

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