١ WST إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٨١٤٥٢٩٢٥ الدولار الفيجي

1 FJD = ١٫٢٢٧٧٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الفيجي

wst
WST
fjd
FJD
١ WST٠٫٨١٤٥٢٩ FJD
٥ WST٤٫٠٧٢٦٥ FJD
١٠ WST٨٫١٤٥٢٩ FJD
٢٥ WST٢٠٫٣٦٣٢ FJD
٥٠ WST٤٠٫٧٢٦٥ FJD
١٠٠ WST٨١٫٤٥٢٩ FJD
٥٠٠ WST٤٠٧٫٢٦٥ FJD
١٬٠٠٠ WST٨١٤٫٥٢٩ FJD
٥٬٠٠٠ WST٤٬٠٧٢٫٦٥ FJD
١٠٬٠٠٠ WST٨٬١٤٥٫٢٩ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى تالا ساموية

fjd
FJD
wst
WST
١ FJD١٫٢٢٧٧ WST
٥ FJD٦٫١٣٨٥٢ WST
١٠ FJD١٢٫٢٧٧ WST
٢٥ FJD٣٠٫٦٩٢٦ WST
٥٠ FJD٦١٫٣٨٥٢ WST
١٠٠ FJD١٢٢٫٧٧ WST
٥٠٠ FJD٦١٣٫٨٥٢ WST
١٬٠٠٠ FJD١٬٢٢٧٫٧ WST
٥٬٠٠٠ FJD٦٬١٣٨٫٥٢ WST
١٠٬٠٠٠ FJD١٢٬٢٧٧ WST

مخطط WST إلى FJD

1 WST = ٠ FJD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٢٩١٤٠٫٨٤٨٣٣
منخفض
٠٫٨١٨٨٤٠٫٨١٣٥٨
المتوسط
٠٫٨٢٤٩٩٠٫٨٢٤٤٢
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

More الدولار الفيجي info

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