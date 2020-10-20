١ WST إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٩٫٠٨٧٠٧٩ الدينار الجزائري

1 DZD = ٠٫٠٢٠٣٧٢٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار الجزائري

wst
WST
dzd
DZD
١ WST٤٩٫٠٨٧١ DZD
٥ WST٢٤٥٫٤٣٥ DZD
١٠ WST٤٩٠٫٨٧١ DZD
٢٥ WST١٬٢٢٧٫١٨ DZD
٥٠ WST٢٬٤٥٤٫٣٥ DZD
١٠٠ WST٤٬٩٠٨٫٧١ DZD
٥٠٠ WST٢٤٬٥٤٣٫٥ DZD
١٬٠٠٠ WST٤٩٬٠٨٧٫١ DZD
٥٬٠٠٠ WST٢٤٥٬٤٣٥ DZD
١٠٬٠٠٠ WST٤٩٠٬٨٧١ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى تالا ساموية

dzd
DZD
wst
WST
١ DZD٠٫٠٢٠٣٧٢ WST
٥ DZD٠٫١٠١٨٦ WST
١٠ DZD٠٫٢٠٣٧٢ WST
٢٥ DZD٠٫٥٠٩٢٩٩ WST
٥٠ DZD١٫٠١٨٦ WST
١٠٠ DZD٢٫٠٣٧٢ WST
٥٠٠ DZD١٠٫١٨٦ WST
١٬٠٠٠ DZD٢٠٫٣٧٢ WST
٥٬٠٠٠ DZD١٠١٫٨٦ WST
١٠٬٠٠٠ DZD٢٠٣٫٧٢ WST

مخطط WST إلى DZD

1 WST = ٠ DZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٩٫٧١٠٥٠٫٤٧٣
منخفض
٤٩٫٠٠٥٤٨٫٣٥٥
المتوسط
٤٩٫٣٢٨٤٩٫١٣٩
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

More الدينار الجزائري info

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