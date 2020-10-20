١ WST إلى DOP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢١٫٥٦٥١٥٤ البيزو الدومينيكي

1 DOP = ٠٫٠٤٦٣٧١١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو الدومينيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو الدومينيكي

wst
WST
dop
DOP
١ WST٢١٫٥٦٥٢ DOP
٥ WST١٠٧٫٨٢٦ DOP
١٠ WST٢١٥٫٦٥٢ DOP
٢٥ WST٥٣٩٫١٢٩ DOP
٥٠ WST١٬٠٧٨٫٢٦ DOP
١٠٠ WST٢٬١٥٦٫٥٢ DOP
٥٠٠ WST١٠٬٧٨٢٫٦ DOP
١٬٠٠٠ WST٢١٬٥٦٥٫٢ DOP
٥٬٠٠٠ WST١٠٧٬٨٢٦ DOP
١٠٬٠٠٠ WST٢١٥٬٦٥٢ DOP

حوِّل البيزو الدومينيكي إلى تالا ساموية

dop
DOP
wst
WST
١ DOP٠٫٠٤٦٣٧١١ WST
٥ DOP٠٫٢٣١٨٥٦ WST
١٠ DOP٠٫٤٦٣٧١١ WST
٢٥ DOP١٫١٥٩٢٨ WST
٥٠ DOP٢٫٣١٨٥٦ WST
١٠٠ DOP٤٫٦٣٧١١ WST
٥٠٠ DOP٢٣٫١٨٥٦ WST
١٬٠٠٠ DOP٤٦٫٣٧١١ WST
٥٬٠٠٠ DOP٢٣١٫٨٥٦ WST
١٠٬٠٠٠ DOP٤٦٣٫٧١١ WST

مخطط WST إلى DOP

1 WST = ٠ DOP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو الدومينيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢١٫٨٦٦٢٢٫١٢٢
منخفض
٢١٫٥٣٩٢٠٫٩٥٧
المتوسط
٢١٫٦٨٧٢١٫٤٩٣
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

More البيزو الدومينيكي info

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