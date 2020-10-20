١ WST إلى CZK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٨٫٥٠٧٩٧٢٥ الكورون التشيكي

1 CZK = ٠٫١١٧٥٣٧ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكورون التشيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكورون التشيكي

wst
WST
czk
CZK
١ WST٨٫٥٠٧٩٧ CZK
٥ WST٤٢٫٥٣٩٩ CZK
١٠ WST٨٥٫٠٧٩٧ CZK
٢٥ WST٢١٢٫٦٩٩ CZK
٥٠ WST٤٢٥٫٣٩٩ CZK
١٠٠ WST٨٥٠٫٧٩٧ CZK
٥٠٠ WST٤٬٢٥٣٫٩٩ CZK
١٬٠٠٠ WST٨٬٥٠٧٫٩٧ CZK
٥٬٠٠٠ WST٤٢٬٥٣٩٫٩ CZK
١٠٬٠٠٠ WST٨٥٬٠٧٩٫٧ CZK

حوِّل الكورون التشيكي إلى تالا ساموية

czk
CZK
wst
WST
١ CZK٠٫١١٧٥٣٧ WST
٥ CZK٠٫٥٨٧٦٨٤ WST
١٠ CZK١٫١٧٥٣٧ WST
٢٥ CZK٢٫٩٣٨٤٢ WST
٥٠ CZK٥٫٨٧٦٨٤ WST
١٠٠ CZK١١٫٧٥٣٧ WST
٥٠٠ CZK٥٨٫٧٦٨٤ WST
١٬٠٠٠ CZK١١٧٫٥٣٧ WST
٥٬٠٠٠ CZK٥٨٧٫٦٨٤ WST
١٠٬٠٠٠ CZK١٬١٧٥٫٣٧ WST

مخطط WST إلى CZK

1 WST = ٠ CZK

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكورون التشيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٥٦٧٣٨٫٨٧٦٧
منخفض
٨٫٢٧٣٨٨٫٢٧٣٨
المتوسط
٨٫٤٥٤٠٨٫٤٥٧٤
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٨٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
czk

CZK - الكورون التشيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكورون التشيكي هو سعر الصرف للزوج CZK إلى USD. رمز العملة لـ Czech Koruny هو CZK. رمز العملة هو Kč.

More الكورون التشيكي info

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