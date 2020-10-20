١ WST إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٧٫٣٠٢٧٥٥ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٠٫٠٢٦٨٠٧٧ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى إسكيدو الرأس الأخضر

wst
WST
cve
CVE
١ WST٣٧٫٣٠٢٨ CVE
٥ WST١٨٦٫٥١٤ CVE
١٠ WST٣٧٣٫٠٢٨ CVE
٢٥ WST٩٣٢٫٥٦٩ CVE
٥٠ WST١٬٨٦٥٫١٤ CVE
١٠٠ WST٣٬٧٣٠٫٢٨ CVE
٥٠٠ WST١٨٬٦٥١٫٤ CVE
١٬٠٠٠ WST٣٧٬٣٠٢٫٨ CVE
٥٬٠٠٠ WST١٨٦٬٥١٤ CVE
١٠٬٠٠٠ WST٣٧٣٬٠٢٨ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى تالا ساموية

cve
CVE
wst
WST
١ CVE٠٫٠٢٦٨٠٧٧ WST
٥ CVE٠٫١٣٤٠٣٨ WST
١٠ CVE٠٫٢٦٨٠٧٧ WST
٢٥ CVE٠٫٦٧٠١٩٢ WST
٥٠ CVE١٫٣٤٠٣٨ WST
١٠٠ CVE٢٫٦٨٠٧٧ WST
٥٠٠ CVE١٣٫٤٠٣٨ WST
١٬٠٠٠ CVE٢٦٫٨٠٧٧ WST
٥٬٠٠٠ CVE١٣٤٫٠٣٨ WST
١٠٬٠٠٠ CVE٢٦٨٫٠٧٧ WST

مخطط WST إلى CVE

1 WST = ٠ CVE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٧٫٧٩٥٣٨٫٥٤٦
منخفض
٣٦٫٩٧٣٣٦٫٩١٤
المتوسط
٣٧٫٥٣٠٣٧٫٣٦٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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