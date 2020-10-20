١ WST إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٫٩٧٦١٣٥٩ البولا البوتسوانية

1 BWP = ٠٫٢٠٠٩٥٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البولا البوتسوانية

wst
WST
bwp
BWP
١ WST٤٫٩٧٦١٤ BWP
٥ WST٢٤٫٨٨٠٧ BWP
١٠ WST٤٩٫٧٦١٤ BWP
٢٥ WST١٢٤٫٤٠٣ BWP
٥٠ WST٢٤٨٫٨٠٧ BWP
١٠٠ WST٤٩٧٫٦١٤ BWP
٥٠٠ WST٢٬٤٨٨٫٠٧ BWP
١٬٠٠٠ WST٤٬٩٧٦٫١٤ BWP
٥٬٠٠٠ WST٢٤٬٨٨٠٫٧ BWP
١٠٬٠٠٠ WST٤٩٬٧٦١٫٤ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى تالا ساموية

bwp
BWP
wst
WST
١ BWP٠٫٢٠٠٩٥٩ WST
٥ BWP١٫٠٠٤٨ WST
١٠ BWP٢٫٠٠٩٥٩ WST
٢٥ BWP٥٫٠٢٣٩٨ WST
٥٠ BWP١٠٫٠٤٨ WST
١٠٠ BWP٢٠٫٠٩٥٩ WST
٥٠٠ BWP١٠٠٫٤٨ WST
١٬٠٠٠ BWP٢٠٠٫٩٥٩ WST
٥٬٠٠٠ BWP١٬٠٠٤٫٨ WST
١٠٬٠٠٠ BWP٢٬٠٠٩٫٥٩ WST

مخطط WST إلى BWP

1 WST = ٠ BWP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٠٤٢٠٥٫١٥٩٥
منخفض
٤٫٩١٧٣٤٫٩١٣٣
المتوسط
٤٫٩٨٢٠٤٫٩٧٨٧
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

More البولا البوتسوانية info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

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chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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