١ WST إلى BWP

١٫٠٠ تالا ساموية =
٤٫٩٧٦١٣٥٩ البولا البوتسوانية
1 BWP = ٠٫٢٠٠٩٥٩ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٤٫٩٧٦١٣٥٩ البولا البوتسوانية
1 BWP = ٠٫٢٠٠٩٥٩ WST
WST
BWP
|١ WST
|٤٫٩٧٦١٤ BWP
|٥ WST
|٢٤٫٨٨٠٧ BWP
|١٠ WST
|٤٩٫٧٦١٤ BWP
|٢٥ WST
|١٢٤٫٤٠٣ BWP
|٥٠ WST
|٢٤٨٫٨٠٧ BWP
|١٠٠ WST
|٤٩٧٫٦١٤ BWP
|٥٠٠ WST
|٢٬٤٨٨٫٠٧ BWP
|١٬٠٠٠ WST
|٤٬٩٧٦٫١٤ BWP
|٥٬٠٠٠ WST
|٢٤٬٨٨٠٫٧ BWP
|١٠٬٠٠٠ WST
|٤٩٬٧٦١٫٤ BWP
1 WST = ٠ BWP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٥٫٠٤٢٠
|٥٫١٥٩٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٤٫٩١٧٣
|٤٫٩١٣٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٤٫٩٨٢٠
|٤٫٩٧٨٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٦٪
|٠٫٧٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.More البولا البوتسوانية info
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