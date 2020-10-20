١ WST إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٣٦٥٤٨٢٨٤ الدولار الباهامي

1 BSD = ٢٫٧٣٦١١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الباهامي

wst
WST
bsd
BSD
١ WST٠٫٣٦٥٤٨٣ BSD
٥ WST١٫٨٢٧٤١ BSD
١٠ WST٣٫٦٥٤٨٣ BSD
٢٥ WST٩٫١٣٧٠٧ BSD
٥٠ WST١٨٫٢٧٤١ BSD
١٠٠ WST٣٦٫٥٤٨٣ BSD
٥٠٠ WST١٨٢٫٧٤١ BSD
١٬٠٠٠ WST٣٦٥٫٤٨٣ BSD
٥٬٠٠٠ WST١٬٨٢٧٫٤١ BSD
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٦٥٤٫٨٣ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى تالا ساموية

bsd
BSD
wst
WST
١ BSD٢٫٧٣٦١١ WST
٥ BSD١٣٫٦٨٠٥ WST
١٠ BSD٢٧٫٣٦١١ WST
٢٥ BSD٦٨٫٤٠٢٧ WST
٥٠ BSD١٣٦٫٨٠٥ WST
١٠٠ BSD٢٧٣٫٦١١ WST
٥٠٠ BSD١٬٣٦٨٫٠٥ WST
١٬٠٠٠ BSD٢٬٧٣٦٫١١ WST
٥٬٠٠٠ BSD١٣٬٦٨٠٫٥ WST
١٠٬٠٠٠ BSD٢٧٬٣٦١٫١ WST

مخطط WST إلى BSD

1 WST = ٠ BSD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٦٧٧٠٠٫٣٧٢٨٤
منخفض
٠٫٣٦٣٩١٠٫٣٥٨٩٣
المتوسط
٠٫٣٦٦٠٦٠٫٣٦٤٧٧
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباهامي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

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chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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