١ WST إلى BRL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٠٣٠٠٨٦٥ الريال البرازيلي

1 BRL = ٠٫٤٩٢٥٩٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الريال البرازيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الريال البرازيلي

wst
WST
brl
BRL
١ WST٢٫٠٣٠٠٩ BRL
٥ WST١٠٫١٥٠٤ BRL
١٠ WST٢٠٫٣٠٠٩ BRL
٢٥ WST٥٠٫٧٥٢٢ BRL
٥٠ WST١٠١٫٥٠٤ BRL
١٠٠ WST٢٠٣٫٠٠٩ BRL
٥٠٠ WST١٬٠١٥٫٠٤ BRL
١٬٠٠٠ WST٢٬٠٣٠٫٠٩ BRL
٥٬٠٠٠ WST١٠٬١٥٠٫٤ BRL
١٠٬٠٠٠ WST٢٠٬٣٠٠٫٩ BRL

حوِّل الريال البرازيلي إلى تالا ساموية

brl
BRL
wst
WST
١ BRL٠٫٤٩٢٥٩ WST
٥ BRL٢٫٤٦٢٩٥ WST
١٠ BRL٤٫٩٢٥٩ WST
٢٥ BRL١٢٫٣١٤٧ WST
٥٠ BRL٢٤٫٦٢٩٥ WST
١٠٠ BRL٤٩٫٢٥٩ WST
٥٠٠ BRL٢٤٦٫٢٩٥ WST
١٬٠٠٠ BRL٤٩٢٫٥٩ WST
٥٬٠٠٠ BRL٢٬٤٦٢٫٩٥ WST
١٠٬٠٠٠ BRL٤٬٩٢٥٫٩ WST

مخطط WST إلى BRL

1 WST = ٠ BRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الريال البرازيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٠٧٣٣٢٫٠٧٣٣
منخفض
١٫٩٢٠٢١٫٨٢٤٢
المتوسط
١٫٩٨٦٩١٫٩١٠٧
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٩٥٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
brl

BRL - الريال البرازيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.

More الريال البرازيلي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings