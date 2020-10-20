١ WST إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٥٢٤١١٧١ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٠٫٣٩٦١٧٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البوليفيانو البوليفي

wst
WST
bob
BOB
١ WST٢٫٥٢٤١٢ BOB
٥ WST١٢٫٦٢٠٦ BOB
١٠ WST٢٥٫٢٤١٢ BOB
٢٥ WST٦٣٫١٠٢٩ BOB
٥٠ WST١٢٦٫٢٠٦ BOB
١٠٠ WST٢٥٢٫٤١٢ BOB
٥٠٠ WST١٬٢٦٢٫٠٦ BOB
١٬٠٠٠ WST٢٬٥٢٤٫١٢ BOB
٥٬٠٠٠ WST١٢٬٦٢٠٫٦ BOB
١٠٬٠٠٠ WST٢٥٬٢٤١٫٢ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى تالا ساموية

bob
BOB
wst
WST
١ BOB٠٫٣٩٦١٧٨ WST
٥ BOB١٫٩٨٠٨٩ WST
١٠ BOB٣٫٩٦١٧٨ WST
٢٥ BOB٩٫٩٠٤٤٥ WST
٥٠ BOB١٩٫٨٠٨٩ WST
١٠٠ BOB٣٩٫٦١٧٨ WST
٥٠٠ BOB١٩٨٫٠٨٩ WST
١٬٠٠٠ BOB٣٩٦٫١٧٨ WST
٥٬٠٠٠ BOB١٬٩٨٠٫٨٩ WST
١٠٬٠٠٠ BOB٣٬٩٦١٫٧٨ WST

مخطط WST إلى BOB

1 WST = ٠ BOB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٥٤٦٤٢٫٥٨٥٣
منخفض
٢٫٥١٢٩٢٫٤٨٤٣
المتوسط
٢٫٥٢٨٨٢٫٥٢١١
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

More البوليفيانو البوليفي info

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