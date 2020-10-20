١ WST إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫١٣٧٤٢١٥٥ الدينار البحريني

1 BHD = ٧٫٢٧٦٨٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار البحريني

wst
WST
bhd
BHD
١ WST٠٫١٣٧٤٢٢ BHD
٥ WST٠٫٦٨٧١٠٨ BHD
١٠ WST١٫٣٧٤٢٢ BHD
٢٥ WST٣٫٤٣٥٥٤ BHD
٥٠ WST٦٫٨٧١٠٨ BHD
١٠٠ WST١٣٫٧٤٢٢ BHD
٥٠٠ WST٦٨٫٧١٠٨ BHD
١٬٠٠٠ WST١٣٧٫٤٢٢ BHD
٥٬٠٠٠ WST٦٨٧٫١٠٨ BHD
١٠٬٠٠٠ WST١٬٣٧٤٫٢٢ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى تالا ساموية

bhd
BHD
wst
WST
١ BHD٧٫٢٧٦٨٨ WST
٥ BHD٣٦٫٣٨٤٤ WST
١٠ BHD٧٢٫٧٦٨٨ WST
٢٥ BHD١٨١٫٩٢٢ WST
٥٠ BHD٣٦٣٫٨٤٤ WST
١٠٠ BHD٧٢٧٫٦٨٨ WST
٥٠٠ BHD٣٬٦٣٨٫٤٤ WST
١٬٠٠٠ BHD٧٬٢٧٦٫٨٨ WST
٥٬٠٠٠ BHD٣٦٬٣٨٤٫٤ WST
١٠٬٠٠٠ BHD٧٢٬٧٦٨٫٨ WST

مخطط WST إلى BHD

1 WST = ٠ BHD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٨٢٦٠٫١٤٠١٩
منخفض
٠٫١٣٦٨٣٠٫١٣٤٩٦
المتوسط
٠٫١٣٧٦٤٠٫١٣٧١٥
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

More الدينار البحريني info

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jpy

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