١ WST إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٢٫٩٤٥٢٤٩ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ٠٫٠٢٣٢٨٥٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى التاكا البنجلاديشية

wst
WST
bdt
BDT
١ WST٤٢٫٩٤٥٢ BDT
٥ WST٢١٤٫٧٢٦ BDT
١٠ WST٤٢٩٫٤٥٢ BDT
٢٥ WST١٬٠٧٣٫٦٣ BDT
٥٠ WST٢٬١٤٧٫٢٦ BDT
١٠٠ WST٤٬٢٩٤٫٥٢ BDT
٥٠٠ WST٢١٬٤٧٢٫٦ BDT
١٬٠٠٠ WST٤٢٬٩٤٥٫٢ BDT
٥٬٠٠٠ WST٢١٤٬٧٢٦ BDT
١٠٬٠٠٠ WST٤٢٩٬٤٥٢ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى تالا ساموية

bdt
BDT
wst
WST
١ BDT٠٫٠٢٣٢٨٥٥ WST
٥ BDT٠٫١١٦٤٢٧ WST
١٠ BDT٠٫٢٣٢٨٥٥ WST
٢٥ BDT٠٫٥٨٢١٣٧ WST
٥٠ BDT١٫١٦٤٢٧ WST
١٠٠ BDT٢٫٣٢٨٥٥ WST
٥٠٠ BDT١١٫٦٤٢٧ WST
١٬٠٠٠ BDT٢٣٫٢٨٥٥ WST
٥٬٠٠٠ BDT١١٦٫٤٢٧ WST
١٠٬٠٠٠ BDT٢٣٢٫٨٥٥ WST

مخطط WST إلى BDT

1 WST = ٠ BDT

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٣٫٢٣٣٤٣٫٧٧٦
منخفض
٤٢٫٧٦١٣٩٫٣٩٧
المتوسط
٤٣٫٠١٤٤١٫٧٥٨
التقلب
٠٫٢٧٪؜١٫٠٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

More التاكا البنجلاديشية info

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