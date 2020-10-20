١ WST إلى BBD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٧٣٠٩٦٥٦٨ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ١٫٣٦٨٠٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

wst
WST
bbd
BBD
١ WST٠٫٧٣٠٩٦٦ BBD
٥ WST٣٫٦٥٤٨٣ BBD
١٠ WST٧٫٣٠٩٦٦ BBD
٢٥ WST١٨٫٢٧٤١ BBD
٥٠ WST٣٦٫٥٤٨٣ BBD
١٠٠ WST٧٣٫٠٩٦٦ BBD
٥٠٠ WST٣٦٥٫٤٨٣ BBD
١٬٠٠٠ WST٧٣٠٫٩٦٦ BBD
٥٬٠٠٠ WST٣٬٦٥٤٫٨٣ BBD
١٠٬٠٠٠ WST٧٬٣٠٩٫٦٦ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى تالا ساموية

bbd
BBD
wst
WST
١ BBD١٫٣٦٨٠٥ WST
٥ BBD٦٫٨٤٠٢٧ WST
١٠ BBD١٣٫٦٨٠٥ WST
٢٥ BBD٣٤٫٢٠١٣ WST
٥٠ BBD٦٨٫٤٠٢٧ WST
١٠٠ BBD١٣٦٫٨٠٥ WST
٥٠٠ BBD٦٨٤٫٠٢٧ WST
١٬٠٠٠ BBD١٬٣٦٨٫٠٥ WST
٥٬٠٠٠ BBD٦٬٨٤٠٫٢٧ WST
١٠٬٠٠٠ BBD١٣٬٦٨٠٫٥ WST

مخطط WST إلى BBD

1 WST = ٠ BBD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٣٥٤٠٠٫٧٤٥٦٨
منخفض
٠٫٧٢٧٨١٠٫٧١٧٨٦
المتوسط
٠٫٧٣٢١٢٠٫٧٢٩٥٤
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info

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