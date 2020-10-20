١ WST إلى ARS

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٣٣٫٦٤٨٦٥ البيزو الأرجنتيني

1 ARS = ٠٫٠٠٢٩٩٧١٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو الأرجنتيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو الأرجنتيني

wst
WST
ars
ARS
١ WST٣٣٣٫٦٤٩ ARS
٥ WST١٬٦٦٨٫٢٤ ARS
١٠ WST٣٬٣٣٦٫٤٩ ARS
٢٥ WST٨٬٣٤١٫٢٢ ARS
٥٠ WST١٦٬٦٨٢٫٤ ARS
١٠٠ WST٣٣٬٣٦٤٫٩ ARS
٥٠٠ WST١٦٦٬٨٢٤ ARS
١٬٠٠٠ WST٣٣٣٬٦٤٩ ARS
٥٬٠٠٠ WST١٬٦٦٨٬٢٤٠ ARS
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٣٣٦٬٤٩٠ ARS

حوِّل البيزو الأرجنتيني إلى تالا ساموية

ars
ARS
wst
WST
١ ARS٠٫٠٠٢٩٩٧١٦ WST
٥ ARS٠٫٠١٤٩٨٥٨ WST
١٠ ARS٠٫٠٢٩٩٧١٦ WST
٢٥ ARS٠٫٠٧٤٩٢٩١ WST
٥٠ ARS٠٫١٤٩٨٥٨ WST
١٠٠ ARS٠٫٢٩٩٧١٦ WST
٥٠٠ ARS١٫٤٩٨٥٨ WST
١٬٠٠٠ ARS٢٫٩٩٧١٦ WST
٥٬٠٠٠ ARS١٤٫٩٨٥٨ WST
١٠٬٠٠٠ ARS٢٩٫٩٧١٦ WST

مخطط WST إلى ARS

1 WST = ٠ ARS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو الأرجنتيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٥٫١٢٣٣٥٫١٢
منخفض
٣٢٧٫٨٦٣١١٫٨٠
المتوسط
٣٣١٫٣١٣٢٣٫٧٣
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
ars

ARS - البيزو الأرجنتيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.

More البيزو الأرجنتيني info

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