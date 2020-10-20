١ WST إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٣٫٨٩٢٤٠٨ الليك الألباني

1 ALL = ٠٫٠٢٩٥٠٥١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الليك الألباني

wst
WST
all
ALL
١ WST٣٣٫٨٩٢٤ ALL
٥ WST١٦٩٫٤٦٢ ALL
١٠ WST٣٣٨٫٩٢٤ ALL
٢٥ WST٨٤٧٫٣١ ALL
٥٠ WST١٬٦٩٤٫٦٢ ALL
١٠٠ WST٣٬٣٨٩٫٢٤ ALL
٥٠٠ WST١٦٬٩٤٦٫٢ ALL
١٬٠٠٠ WST٣٣٬٨٩٢٫٤ ALL
٥٬٠٠٠ WST١٦٩٬٤٦٢ ALL
١٠٬٠٠٠ WST٣٣٨٬٩٢٤ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى تالا ساموية

all
ALL
wst
WST
١ ALL٠٫٠٢٩٥٠٥١ WST
٥ ALL٠٫١٤٧٥٢٦ WST
١٠ ALL٠٫٢٩٥٠٥١ WST
٢٥ ALL٠٫٧٣٧٦٢٨ WST
٥٠ ALL١٫٤٧٥٢٦ WST
١٠٠ ALL٢٫٩٥٠٥١ WST
٥٠٠ ALL١٤٫٧٥٢٦ WST
١٬٠٠٠ ALL٢٩٫٥٠٥١ WST
٥٬٠٠٠ ALL١٤٧٫٥٢٦ WST
١٠٬٠٠٠ ALL٢٩٥٫٠٥١ WST

مخطط WST إلى ALL

1 WST = ٠ ALL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٤٫٤٢٥٣٥٫٤٥٧
منخفض
٣٣٫٦٧٩٣٣٫٦٧٣
المتوسط
٣٤٫١٣٨٣٤٫١١٧
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

More الليك الألباني info

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