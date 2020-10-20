١ WST إلى ALL

١٫٠٠ تالا ساموية =
٣٣٫٨٩٢٤٠٨ الليك الألباني
1 ALL = ٠٫٠٢٩٥٠٥١ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٣٣٫٨٩٢٤٠٨ الليك الألباني
1 ALL = ٠٫٠٢٩٥٠٥١ WST
WST
ALL
|١ WST
|٣٣٫٨٩٢٤ ALL
|٥ WST
|١٦٩٫٤٦٢ ALL
|١٠ WST
|٣٣٨٫٩٢٤ ALL
|٢٥ WST
|٨٤٧٫٣١ ALL
|٥٠ WST
|١٬٦٩٤٫٦٢ ALL
|١٠٠ WST
|٣٬٣٨٩٫٢٤ ALL
|٥٠٠ WST
|١٦٬٩٤٦٫٢ ALL
|١٬٠٠٠ WST
|٣٣٬٨٩٢٫٤ ALL
|٥٬٠٠٠ WST
|١٦٩٬٤٦٢ ALL
|١٠٬٠٠٠ WST
|٣٣٨٬٩٢٤ ALL
1 WST = ٠ ALL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٤٫٤٢٥
|٣٥٫٤٥٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٣٫٦٧٩
|٣٣٫٦٧٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٤٫١٣٨
|٣٤٫١١٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٩٪
|٠٫٧٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.More الليك الألباني info
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