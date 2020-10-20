١ MTL إلى USD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٫٥١٨٤٧٢١ الدولار الأمريكي

1 USD = ٠٫٣٩٧٠٦٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الأمريكي

mtl
MTL
usd
USD
١ MTL٢٫٥١٨٤٧ USD
٥ MTL١٢٫٥٩٢٤ USD
١٠ MTL٢٥٫١٨٤٧ USD
٢٥ MTL٦٢٫٩٦١٨ USD
٥٠ MTL١٢٥٫٩٢٤ USD
١٠٠ MTL٢٥١٫٨٤٧ USD
٥٠٠ MTL١٬٢٥٩٫٢٤ USD
١٬٠٠٠ MTL٢٬٥١٨٫٤٧ USD
٥٬٠٠٠ MTL١٢٬٥٩٢٫٤ USD
١٠٬٠٠٠ MTL٢٥٬١٨٤٫٧ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى Maltese Lira

usd
USD
mtl
MTL
١ USD٠٫٣٩٧٠٦٦ MTL
٥ USD١٫٩٨٥٣٣ MTL
١٠ USD٣٫٩٧٠٦٦ MTL
٢٥ USD٩٫٩٢٦٦٥ MTL
٥٠ USD١٩٫٨٥٣٣ MTL
١٠٠ USD٣٩٫٧٠٦٦ MTL
٥٠٠ USD١٩٨٫٥٣٣ MTL
١٬٠٠٠ USD٣٩٧٫٠٦٦ MTL
٥٬٠٠٠ USD١٬٩٨٥٫٣٣ MTL
١٠٬٠٠٠ USD٣٬٩٧٠٫٦٦ MTL

مخطط MTL إلى USD

1 MTL = ٠ USD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٩٠٧١٫٠٩٠٧
منخفض
١٫٠٦٨٠١٫٠٦٢١
المتوسط
١٫٠٧٥٦١٫٠٧٦٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

zar

MTL إلى ZAR

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings