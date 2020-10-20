١ MTL إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫٩٧٦٠٥٦٣ الزلوتي البولندي

1 PLN = ٠٫١٠٠٢٤٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الزلوتي البولندي

mtl
MTL
pln
PLN
١ MTL٩٫٩٧٦٠٦ PLN
٥ MTL٤٩٫٨٨٠٣ PLN
١٠ MTL٩٩٫٧٦٠٦ PLN
٢٥ MTL٢٤٩٫٤٠١ PLN
٥٠ MTL٤٩٨٫٨٠٣ PLN
١٠٠ MTL٩٩٧٫٦٠٦ PLN
٥٠٠ MTL٤٬٩٨٨٫٠٣ PLN
١٬٠٠٠ MTL٩٬٩٧٦٫٠٦ PLN
٥٬٠٠٠ MTL٤٩٬٨٨٠٫٣ PLN
١٠٬٠٠٠ MTL٩٩٬٧٦٠٫٦ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى Maltese Lira

pln
PLN
mtl
MTL
١ PLN٠٫١٠٠٢٤ MTL
٥ PLN٠٫٥٠١٢ MTL
١٠ PLN١٫٠٠٢٤ MTL
٢٥ PLN٢٫٥٠٦ MTL
٥٠ PLN٥٫٠١٢ MTL
١٠٠ PLN١٠٫٠٢٤ MTL
٥٠٠ PLN٥٠٫١٢ MTL
١٬٠٠٠ PLN١٠٠٫٢٤ MTL
٥٬٠٠٠ PLN٥٠١٫٢ MTL
١٠٬٠٠٠ PLN١٬٠٠٢٫٤ MTL

مخطط MTL إلى PLN

1 MTL = ٠ PLN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٣٨٦٧٤٫٣٨٦٧
منخفض
٤٫٢٧٣٢٤٫٢٥٢٤
المتوسط
٤٫٣٢٣١٤٫٣٠٣١
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

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