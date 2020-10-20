١ MTL إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٬٣٦١٫٧٥٢٦ البيزو الشيلي

1 CLP = ٠٫٠٠٠٤٢٣٤١٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البيزو الشيلي

mtl
MTL
clp
CLP
١ MTL٢٬٣٦١٫٧٥ CLP
٥ MTL١١٬٨٠٨٫٨ CLP
١٠ MTL٢٣٬٦١٧٫٥ CLP
٢٥ MTL٥٩٬٠٤٣٫٨ CLP
٥٠ MTL١١٨٬٠٨٨ CLP
١٠٠ MTL٢٣٦٬١٧٥ CLP
٥٠٠ MTL١٬١٨٠٬٨٨٠ CLP
١٬٠٠٠ MTL٢٬٣٦١٬٧٥٠ CLP
٥٬٠٠٠ MTL١١٬٨٠٨٬٨٠٠ CLP
١٠٬٠٠٠ MTL٢٣٬٦١٧٬٥٠٠ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى Maltese Lira

clp
CLP
mtl
MTL
١ CLP٠٫٠٠٠٤٢٣٤١٤ MTL
٥ CLP٠٫٠٠٢١١٧٠٧ MTL
١٠ CLP٠٫٠٠٤٢٣٤١٤ MTL
٢٥ CLP٠٫٠١٠٥٨٥٤ MTL
٥٠ CLP٠٫٠٢١١٧٠٧ MTL
١٠٠ CLP٠٫٠٤٢٣٤١٤ MTL
٥٠٠ CLP٠٫٢١١٧٠٧ MTL
١٬٠٠٠ CLP٠٫٤٢٣٤١٤ MTL
٥٬٠٠٠ CLP٢٫١١٧٠٧ MTL
١٠٬٠٠٠ CLP٤٫٢٣٤١٤ MTL

مخطط MTL إلى CLP

1 MTL = ٠ CLP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٠٢٢٫٢١٬٠٤٤٫٤
منخفض
٩٨٥٫٨٨٩٦٤٫٤٧
المتوسط
١٬٠٠٢٫٣١٬٠٠٤٫٤
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

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