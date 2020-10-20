١ MRO إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٨٢٣٣٨٧٧٢ الليرة التركية

1 TRY = ١٢٫١٤٤٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليرة التركية

mro
MRO
try
TRY
١ MRO٠٫٠٨٢٣٣٨٨ TRY
٥ MRO٠٫٤١١٦٩٤ TRY
١٠ MRO٠٫٨٢٣٣٨٨ TRY
٢٥ MRO٢٫٠٥٨٤٧ TRY
٥٠ MRO٤٫١١٦٩٤ TRY
١٠٠ MRO٨٫٢٣٣٨٨ TRY
٥٠٠ MRO٤١٫١٦٩٤ TRY
١٬٠٠٠ MRO٨٢٫٣٣٨٨ TRY
٥٬٠٠٠ MRO٤١١٫٦٩٤ TRY
١٠٬٠٠٠ MRO٨٢٣٫٣٨٨ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى الأوقية الموريتانية

try
TRY
mro
MRO
١ TRY١٢٫١٤٤٩ MRO
٥ TRY٦٠٫٧٢٤٧ MRO
١٠ TRY١٢١٫٤٤٩ MRO
٢٥ TRY٣٠٣٫٦٢٤ MRO
٥٠ TRY٦٠٧٫٢٤٧ MRO
١٠٠ TRY١٬٢١٤٫٤٩ MRO
٥٠٠ TRY٦٬٠٧٢٫٤٧ MRO
١٬٠٠٠ TRY١٢٬١٤٤٫٩ MRO
٥٬٠٠٠ TRY٦٠٬٧٢٤٫٧ MRO
١٠٬٠٠٠ TRY١٢١٬٤٤٩ MRO

مخطط MRO إلى TRY

1 MRO = ٠ TRY

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٣٨٢٨٠٫٨٣٨٢٨
منخفض
٠٫٨١٤٩١٠٫٨٠٣٢٢
المتوسط
٠٫٨٢٨٠٧٠٫٨١٨٩٩
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

More الليرة التركية info

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