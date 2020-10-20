١ MRO إلى MYR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١١٩٠٣٠٥٠ الرينجت الماليزي

1 MYR = ٨٤٫٠١٢١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الرينجت الماليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الرينجت الماليزي

mro
MRO
myr
MYR
١ MRO٠٫٠١١٩٠٣ MYR
٥ MRO٠٫٠٥٩٥١٥٢ MYR
١٠ MRO٠٫١١٩٠٣ MYR
٢٥ MRO٠٫٢٩٧٥٧٦ MYR
٥٠ MRO٠٫٥٩٥١٥٢ MYR
١٠٠ MRO١٫١٩٠٣ MYR
٥٠٠ MRO٥٫٩٥١٥٢ MYR
١٬٠٠٠ MRO١١٫٩٠٣ MYR
٥٬٠٠٠ MRO٥٩٫٥١٥٢ MYR
١٠٬٠٠٠ MRO١١٩٫٠٣ MYR

حوِّل الرينجت الماليزي إلى الأوقية الموريتانية

myr
MYR
mro
MRO
١ MYR٨٤٫٠١٢١ MRO
٥ MYR٤٢٠٫٠٦ MRO
١٠ MYR٨٤٠٫١٢١ MRO
٢٥ MYR٢٬١٠٠٫٣ MRO
٥٠ MYR٤٬٢٠٠٫٦ MRO
١٠٠ MYR٨٬٤٠١٫٢١ MRO
٥٠٠ MYR٤٢٬٠٠٦ MRO
١٬٠٠٠ MYR٨٤٬٠١٢٫١ MRO
٥٬٠٠٠ MYR٤٢٠٬٠٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ MYR٨٤٠٬١٢١ MRO

مخطط MRO إلى MYR

1 MRO = ٠ MYR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الرينجت الماليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٢٠٢٣٠٫١٢١٣٦
منخفض
٠٫١١٨٥٥٠٫١١٧٦٤
المتوسط
٠٫١١٩٥٥٠٫١١٩٤٥
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
myr

MYR - الرينجت الماليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الرينجت الماليزي هو سعر الصرف للزوج MYR إلى USD. رمز العملة لـ الرينجات الماليزية هو MYR. رمز العملة هو RM.

More الرينجت الماليزي info

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