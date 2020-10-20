١ MRO إلى COP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٠٫٣٥٢٤٧٥ البيزو الكولومبي

1 COP = ٠٫٠٩٦٥٩٥٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو الكولومبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو الكولومبي

mro
MRO
cop
COP
١ MRO١٠٫٣٥٢٥ COP
٥ MRO٥١٫٧٦٢٤ COP
١٠ MRO١٠٣٫٥٢٥ COP
٢٥ MRO٢٥٨٫٨١٢ COP
٥٠ MRO٥١٧٫٦٢٤ COP
١٠٠ MRO١٬٠٣٥٫٢٥ COP
٥٠٠ MRO٥٬١٧٦٫٢٤ COP
١٬٠٠٠ MRO١٠٬٣٥٢٫٥ COP
٥٬٠٠٠ MRO٥١٬٧٦٢٫٤ COP
١٠٬٠٠٠ MRO١٠٣٬٥٢٥ COP

حوِّل البيزو الكولومبي إلى الأوقية الموريتانية

cop
COP
mro
MRO
١ COP٠٫٠٩٦٥٩٥٣ MRO
٥ COP٠٫٤٨٢٩٧٦ MRO
١٠ COP٠٫٩٦٥٩٥٣ MRO
٢٥ COP٢٫٤١٤٨٨ MRO
٥٠ COP٤٫٨٢٩٧٦ MRO
١٠٠ COP٩٫٦٥٩٥٣ MRO
٥٠٠ COP٤٨٫٢٩٧٦ MRO
١٬٠٠٠ COP٩٦٫٥٩٥٣ MRO
٥٬٠٠٠ COP٤٨٢٫٩٧٦ MRO
١٠٬٠٠٠ COP٩٦٥٫٩٥٣ MRO

مخطط MRO إلى COP

1 MRO = ٠ COP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو الكولومبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٦٫١٣١٠٦٫١٣
منخفض
٩٧٫٩٢٦٩٤٫٧٣٦
المتوسط
١٠٣٫٤٤٩٩٫٤٨٤
التقلب
٠٫٩٣٪؜٠٫٨٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

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