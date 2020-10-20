١ MGF إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٩١٥٦٤٢٩٤ Dutch Guilder

1 NLG = ١٠٬٩٢١٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Dutch Guilder

mgf
MGF
nlg
NLG
١ MGF٠٫٠٠٠٠٩١٥٦٤٣ NLG
٥ MGF٠٫٠٠٠٤٥٧٨٢١ NLG
١٠ MGF٠٫٠٠٠٩١٥٦٤٣ NLG
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٢٨٩١١ NLG
٥٠ MGF٠٫٠٠٤٥٧٨٢١ NLG
١٠٠ MGF٠٫٠٠٩١٥٦٤٣ NLG
٥٠٠ MGF٠٫٠٤٥٧٨٢١ NLG
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٩١٥٦٤٣ NLG
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٤٥٧٨٢١ NLG
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٩١٥٦٤٣ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى Malagasy Franc

nlg
NLG
mgf
MGF
١ NLG١٠٬٩٢١٫٣ MGF
٥ NLG٥٤٬٦٠٦٫٤ MGF
١٠ NLG١٠٩٬٢١٣ MGF
٢٥ NLG٢٧٣٬٠٣٢ MGF
٥٠ NLG٥٤٦٬٠٦٤ MGF
١٠٠ NLG١٬٠٩٢٬١٣٠ MGF
٥٠٠ NLG٥٬٤٦٠٬٦٤٠ MGF
١٬٠٠٠ NLG١٠٬٩٢١٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ NLG٥٤٬٦٠٦٬٤٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ NLG١٠٩٬٢١٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى NLG

1 MGF = ٠ NLG

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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