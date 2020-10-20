١ LAK إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٨٣٠٥٤٤٤٧ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ١٬٢٠٤٫٠٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الراند الجنوب أفريقي

lak
LAK
zar
ZAR
١ LAK٠٫٠٠٠٨٣٠٥٤٤ ZAR
٥ LAK٠٫٠٠٤١٥٢٧٢ ZAR
١٠ LAK٠٫٠٠٨٣٠٥٤٤ ZAR
٢٥ LAK٠٫٠٢٠٧٦٣٦ ZAR
٥٠ LAK٠٫٠٤١٥٢٧٢ ZAR
١٠٠ LAK٠٫٠٨٣٠٥٤٤ ZAR
٥٠٠ LAK٠٫٤١٥٢٧٢ ZAR
١٬٠٠٠ LAK٠٫٨٣٠٥٤٤ ZAR
٥٬٠٠٠ LAK٤٫١٥٢٧٢ ZAR
١٠٬٠٠٠ LAK٨٫٣٠٥٤٤ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى الكيب اللاوسي

zar
ZAR
lak
LAK
١ ZAR١٬٢٠٤٫٠٣ LAK
٥ ZAR٦٬٠٢٠٫١٥ LAK
١٠ ZAR١٢٬٠٤٠٫٣ LAK
٢٥ ZAR٣٠٬١٠٠٫٧ LAK
٥٠ ZAR٦٠٬٢٠١٫٥ LAK
١٠٠ ZAR١٢٠٬٤٠٣ LAK
٥٠٠ ZAR٦٠٢٬٠١٥ LAK
١٬٠٠٠ ZAR١٬٢٠٤٬٠٣٠ LAK
٥٬٠٠٠ ZAR٦٬٠٢٠٬١٥٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ZAR١٢٬٠٤٠٬٣٠٠ LAK

مخطط LAK إلى ZAR

1 LAK = ٠ ZAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٨٣٠٨٠٫٠٠٠٩٠٠٣٩
منخفض
٠٫٠٠٠٨١٧٠٥٠٫٠٠٠٨١٧٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٤٢٣٤٠٫٠٠٠٨٦٢٥٩
التقلب
٠٫٨٩٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

More الراند الجنوب أفريقي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings