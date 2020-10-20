١ LAK إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٢١٧٩٠٤٠ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ٨٬٢١٠٫٨٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى دولار شرق الكاريبي

lak
LAK
xcd
XCD
١ LAK٠٫٠٠٠١٢١٧٩ XCD
٥ LAK٠٫٠٠٠٦٠٨٩٥٢ XCD
١٠ LAK٠٫٠٠١٢١٧٩ XCD
٢٥ LAK٠٫٠٠٣٠٤٤٧٦ XCD
٥٠ LAK٠٫٠٠٦٠٨٩٥٢ XCD
١٠٠ LAK٠٫٠١٢١٧٩ XCD
٥٠٠ LAK٠٫٠٦٠٨٩٥٢ XCD
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٢١٧٩ XCD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٦٠٨٩٥٢ XCD
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٢١٧٩ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الكيب اللاوسي

xcd
XCD
lak
LAK
١ XCD٨٬٢١٠٫٨٣ LAK
٥ XCD٤١٬٠٥٤٫١ LAK
١٠ XCD٨٢٬١٠٨٫٣ LAK
٢٥ XCD٢٠٥٬٢٧١ LAK
٥٠ XCD٤١٠٬٥٤١ LAK
١٠٠ XCD٨٢١٬٠٨٣ LAK
٥٠٠ XCD٤٬١٠٥٬٤١٠ LAK
١٬٠٠٠ XCD٨٬٢١٠٬٨٣٠ LAK
٥٬٠٠٠ XCD٤١٬٠٥٤٬١٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ XCD٨٢٬١٠٨٬٣٠٠ LAK

مخطط LAK إلى XCD

1 LAK = ٠ XCD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٢٥٨٦٠٫٠٠٠١٢٨٧٥
منخفض
٠٫٠٠٠١٢١٧٦٠٫٠٠٠١٢١٧٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٢٣٧٧٠٫٠٠٠١٢٥٦٠
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info

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