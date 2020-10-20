١ LAK إلى XAF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٢٧٤٠٢٦٢٩ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 XAF = ٣٦٫٤٩٢٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

lak
LAK
xaf
XAF
١ LAK٠٫٠٢٧٤٠٢٦ XAF
٥ LAK٠٫١٣٧٠١٣ XAF
١٠ LAK٠٫٢٧٤٠٢٦ XAF
٢٥ LAK٠٫٦٨٥٠٦٦ XAF
٥٠ LAK١٫٣٧٠١٣ XAF
١٠٠ LAK٢٫٧٤٠٢٦ XAF
٥٠٠ LAK١٣٫٧٠١٣ XAF
١٬٠٠٠ LAK٢٧٫٤٠٢٦ XAF
٥٬٠٠٠ LAK١٣٧٫٠١٣ XAF
١٠٬٠٠٠ LAK٢٧٤٫٠٢٦ XAF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي إلى الكيب اللاوسي

xaf
XAF
lak
LAK
١ XAF٣٦٫٤٩٢٨ LAK
٥ XAF١٨٢٫٤٦٤ LAK
١٠ XAF٣٦٤٫٩٢٨ LAK
٢٥ XAF٩١٢٫٣٢١ LAK
٥٠ XAF١٬٨٢٤٫٦٤ LAK
١٠٠ XAF٣٬٦٤٩٫٢٨ LAK
٥٠٠ XAF١٨٬٢٤٦٫٤ LAK
١٬٠٠٠ XAF٣٦٬٤٩٢٫٨ LAK
٥٬٠٠٠ XAF١٨٢٬٤٦٤ LAK
١٠٬٠٠٠ XAF٣٦٤٬٩٢٨ LAK

مخطط LAK إلى XAF

1 LAK = ٠ XAF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٨٣٤١٠٫٠٢٩٢٠٩
منخفض
٠٫٠٢٧٤٣١٠٫٠٢٧٤٣١
المتوسط
٠٫٠٢٧٩٣٩٠٫٠٢٨٣٢٩
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info

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