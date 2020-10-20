١ LAK إلى VND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

١٫١٦٠٢٧١٢ الدونغ الفيتنامي

1 VND = ٠٫٨٦١٨٦٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدونغ الفيتنامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدونغ الفيتنامي

lak
LAK
vnd
VND
١ LAK١٫١٦٠٢٧ VND
٥ LAK٥٫٨٠١٣٦ VND
١٠ LAK١١٫٦٠٢٧ VND
٢٥ LAK٢٩٫٠٠٦٨ VND
٥٠ LAK٥٨٫٠١٣٦ VND
١٠٠ LAK١١٦٫٠٢٧ VND
٥٠٠ LAK٥٨٠٫١٣٦ VND
١٬٠٠٠ LAK١٬١٦٠٫٢٧ VND
٥٬٠٠٠ LAK٥٬٨٠١٫٣٦ VND
١٠٬٠٠٠ LAK١١٬٦٠٢٫٧ VND

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى الكيب اللاوسي

vnd
VND
lak
LAK
١ VND٠٫٨٦١٨٦٧ LAK
٥ VND٤٫٣٠٩٣٤ LAK
١٠ VND٨٫٦١٨٦٧ LAK
٢٥ VND٢١٫٥٤٦٧ LAK
٥٠ VND٤٣٫٠٩٣٤ LAK
١٠٠ VND٨٦٫١٨٦٧ LAK
٥٠٠ VND٤٣٠٫٩٣٤ LAK
١٬٠٠٠ VND٨٦١٫٨٦٧ LAK
٥٬٠٠٠ VND٤٬٣٠٩٫٣٤ LAK
١٠٬٠٠٠ VND٨٬٦١٨٫٦٧ LAK

مخطط LAK إلى VND

1 LAK = ٠ VND

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدونغ الفيتنامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫١٨٩١١٫٢٠٤٤
منخفض
١٫١٤٩١١٫١٤٩١
المتوسط
١٫١٦٦٦١٫١٨٠٥
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

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