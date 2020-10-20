١ LAK إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣٩٤٥٧١٥٧ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٢٬٥٣٤٫٣٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكولون السلفادوري

lak
LAK
svc
SVC
١ LAK٠٫٠٠٠٣٩٤٥٧٢ SVC
٥ LAK٠٫٠٠١٩٧٢٨٦ SVC
١٠ LAK٠٫٠٠٣٩٤٥٧٢ SVC
٢٥ LAK٠٫٠٠٩٨٦٤٢٩ SVC
٥٠ LAK٠٫٠١٩٧٢٨٦ SVC
١٠٠ LAK٠٫٠٣٩٤٥٧٢ SVC
٥٠٠ LAK٠٫١٩٧٢٨٦ SVC
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣٩٤٥٧٢ SVC
٥٬٠٠٠ LAK١٫٩٧٢٨٦ SVC
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫٩٤٥٧٢ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى الكيب اللاوسي

svc
SVC
lak
LAK
١ SVC٢٬٥٣٤٫٣٩ LAK
٥ SVC١٢٬٦٧٢ LAK
١٠ SVC٢٥٬٣٤٣٫٩ LAK
٢٥ SVC٦٣٬٣٥٩٫٩ LAK
٥٠ SVC١٢٦٬٧٢٠ LAK
١٠٠ SVC٢٥٣٬٤٣٩ LAK
٥٠٠ SVC١٬٢٦٧٬٢٠٠ LAK
١٬٠٠٠ SVC٢٬٥٣٤٬٣٩٠ LAK
٥٬٠٠٠ SVC١٢٬٦٧٢٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SVC٢٥٬٣٤٣٬٩٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SVC

1 LAK = ٠ SVC

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٠٧٥٦٠٫٠٠٠٤١٧١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٣٩٤٤٦٠٫٠٠٠٣٩٤٤٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٠٠٨٦٠٫٠٠٠٤٠٦٨١
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

More الكولون السلفادوري info

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