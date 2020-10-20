١ LAK إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٧٠٧٩٣٩٣ الدولار الكايماني

1 KYD = ٢٦٬٩٦٩٫٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الكايماني

lak
LAK
kyd
KYD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٧٠٧٩٤ KYD
٥ LAK٠٫٠٠٠١٨٥٣٩٧ KYD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٧٠٧٩٤ KYD
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٩٢٦٩٨٥ KYD
٥٠ LAK٠٫٠٠١٨٥٣٩٧ KYD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٧٠٧٩٤ KYD
٥٠٠ LAK٠٫٠١٨٥٣٩٧ KYD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٧٠٧٩٤ KYD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٨٥٣٩٧ KYD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٧٠٧٩٤ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى الكيب اللاوسي

kyd
KYD
lak
LAK
١ KYD٢٦٬٩٦٩٫٢ LAK
٥ KYD١٣٤٬٨٤٦ LAK
١٠ KYD٢٦٩٬٦٩٢ LAK
٢٥ KYD٦٧٤٬٢٢٩ LAK
٥٠ KYD١٬٣٤٨٬٤٦٠ LAK
١٠٠ KYD٢٬٦٩٦٬٩٢٠ LAK
٥٠٠ KYD١٣٬٤٨٤٬٦٠٠ LAK
١٬٠٠٠ KYD٢٦٬٩٦٩٬٢٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ KYD١٣٤٬٨٤٦٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ KYD٢٦٩٬٦٩٢٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى KYD

1 LAK = ٠ KYD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٨٢٩٥٠٫٠٠٠٠٣٩١١٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٦٩٩٨٠٫٠٠٠٠٣٦٩٩٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٧٦١٨٠٫٠٠٠٠٣٨١٧١
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكايماني info

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