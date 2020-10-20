١ LAK إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫١٨٥٢٤٥٣٦ الريال الكمبودي

1 KHR = ٥٫٣٩٨٢٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال الكمبودي

lak
LAK
khr
KHR
١ LAK٠٫١٨٥٢٤٥ KHR
٥ LAK٠٫٩٢٦٢٢٧ KHR
١٠ LAK١٫٨٥٢٤٥ KHR
٢٥ LAK٤٫٦٣١١٣ KHR
٥٠ LAK٩٫٢٦٢٢٧ KHR
١٠٠ LAK١٨٫٥٢٤٥ KHR
٥٠٠ LAK٩٢٫٦٢٢٧ KHR
١٬٠٠٠ LAK١٨٥٫٢٤٥ KHR
٥٬٠٠٠ LAK٩٢٦٫٢٢٧ KHR
١٠٬٠٠٠ LAK١٬٨٥٢٫٤٥ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى الكيب اللاوسي

khr
KHR
lak
LAK
١ KHR٥٫٣٩٨٢٥ LAK
٥ KHR٢٦٫٩٩١٢ LAK
١٠ KHR٥٣٫٩٨٢٥ LAK
٢٥ KHR١٣٤٫٩٥٦ LAK
٥٠ KHR٢٦٩٫٩١٢ LAK
١٠٠ KHR٥٣٩٫٨٢٥ LAK
٥٠٠ KHR٢٬٦٩٩٫١٢ LAK
١٬٠٠٠ KHR٥٬٣٩٨٫٢٥ LAK
٥٬٠٠٠ KHR٢٦٬٩٩١٫٢ LAK
١٠٬٠٠٠ KHR٥٣٬٩٨٢٫٥ LAK

مخطط LAK إلى KHR

1 LAK = ٠ KHR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٢٠٦٠٫١٩٤٤٠
منخفض
٠٫١٨٥٦٠٠٫١٨٥٦٠
المتوسط
٠٫١٨٨٦٢٠٫١٨٩٨٠
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

More الريال الكمبودي info

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