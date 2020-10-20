١ LAK إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢٥٩٨٩٥٠٧ البير الأثيوبي

1 ETB = ٣٨٤٫٧٧١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البير الأثيوبي

lak
LAK
etb
ETB
١ LAK٠٫٠٠٢٥٩٨٩٥ ETB
٥ LAK٠٫٠١٢٩٩٤٨ ETB
١٠ LAK٠٫٠٢٥٩٨٩٥ ETB
٢٥ LAK٠٫٠٦٤٩٧٣٨ ETB
٥٠ LAK٠٫١٢٩٩٤٨ ETB
١٠٠ LAK٠٫٢٥٩٨٩٥ ETB
٥٠٠ LAK١٫٢٩٩٤٨ ETB
١٬٠٠٠ LAK٢٫٥٩٨٩٥ ETB
٥٬٠٠٠ LAK١٢٫٩٩٤٨ ETB
١٠٬٠٠٠ LAK٢٥٫٩٨٩٥ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى الكيب اللاوسي

etb
ETB
lak
LAK
١ ETB٣٨٤٫٧٧١ LAK
٥ ETB١٬٩٢٣٫٨٥ LAK
١٠ ETB٣٬٨٤٧٫٧١ LAK
٢٥ ETB٩٬٦١٩٫٢٧ LAK
٥٠ ETB١٩٬٢٣٨٫٥ LAK
١٠٠ ETB٣٨٬٤٧٧٫١ LAK
٥٠٠ ETB١٩٢٬٣٨٥ LAK
١٬٠٠٠ ETB٣٨٤٬٧٧١ LAK
٥٬٠٠٠ ETB١٬٩٢٣٬٨٥٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ETB٣٬٨٤٧٬٧١٠ LAK

مخطط LAK إلى ETB

1 LAK = ٠ ETB

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٦٨٠٢٠٫٠٠٢٧١٦٩
منخفض
٠٫٠٠٢٦٠٠٨٠٫٠٠٢٦٠٠٨
المتوسط
٠٫٠٠٢٦٣٥٨٠٫٠٠٢٦٦٣٠
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

More البير الأثيوبي info

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