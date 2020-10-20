١ LAK إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٦٠٦٤٠١٥٧ الدينار الجزائري

1 DZD = ١٦٤٫٩٠٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار الجزائري

lak
LAK
dzd
DZD
١ LAK٠٫٠٠٦٠٦٤٠٢ DZD
٥ LAK٠٫٠٣٠٣٢٠١ DZD
١٠ LAK٠٫٠٦٠٦٤٠٢ DZD
٢٥ LAK٠٫١٥١٦ DZD
٥٠ LAK٠٫٣٠٣٢٠١ DZD
١٠٠ LAK٠٫٦٠٦٤٠٢ DZD
٥٠٠ LAK٣٫٠٣٢٠١ DZD
١٬٠٠٠ LAK٦٫٠٦٤٠٢ DZD
٥٬٠٠٠ LAK٣٠٫٣٢٠١ DZD
١٠٬٠٠٠ LAK٦٠٫٦٤٠٢ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى الكيب اللاوسي

dzd
DZD
lak
LAK
١ DZD١٦٤٫٩٠٧ LAK
٥ DZD٨٢٤٫٥٣٦ LAK
١٠ DZD١٬٦٤٩٫٠٧ LAK
٢٥ DZD٤٬١٢٢٫٦٨ LAK
٥٠ DZD٨٬٢٤٥٫٣٦ LAK
١٠٠ DZD١٦٬٤٩٠٫٧ LAK
٥٠٠ DZD٨٢٬٤٥٣٫٦ LAK
١٬٠٠٠ DZD١٦٤٬٩٠٧ LAK
٥٬٠٠٠ DZD٨٢٤٬٥٣٦ LAK
١٠٬٠٠٠ DZD١٬٦٤٩٬٠٧٠ LAK

مخطط LAK إلى DZD

1 LAK = ٠ DZD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٢٦٤٤٠٫٠٠٦٤٢٧٠
منخفض
٠٫٠٠٦٠٦٤٢٠٫٠٠٦٠٦٤٢
المتوسط
٠٫٠٠٦١٧٣٥٠٫٠٠٦٢٦٣١
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

More الدينار الجزائري info

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