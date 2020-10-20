١ LAK إلى DOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢٦٦٠١٢٧٣ البيزو الدومينيكي

1 DOP = ٣٧٥٫٩٢٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البيزو الدومينيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البيزو الدومينيكي

lak
LAK
dop
DOP
١ LAK٠٫٠٠٢٦٦٠١٣ DOP
٥ LAK٠٫٠١٣٣٠٠٦ DOP
١٠ LAK٠٫٠٢٦٦٠١٣ DOP
٢٥ LAK٠٫٠٦٦٥٠٣٢ DOP
٥٠ LAK٠٫١٣٣٠٠٦ DOP
١٠٠ LAK٠٫٢٦٦٠١٣ DOP
٥٠٠ LAK١٫٣٣٠٠٦ DOP
١٬٠٠٠ LAK٢٫٦٦٠١٣ DOP
٥٬٠٠٠ LAK١٣٫٣٠٠٦ DOP
١٠٬٠٠٠ LAK٢٦٫٦٠١٣ DOP

حوِّل البيزو الدومينيكي إلى الكيب اللاوسي

dop
DOP
lak
LAK
١ DOP٣٧٥٫٩٢٢ LAK
٥ DOP١٬٨٧٩٫٦١ LAK
١٠ DOP٣٬٧٥٩٫٢٢ LAK
٢٥ DOP٩٬٣٩٨٫٠٥ LAK
٥٠ DOP١٨٬٧٩٦٫١ LAK
١٠٠ DOP٣٧٬٥٩٢٫٢ LAK
٥٠٠ DOP١٨٧٬٩٦١ LAK
١٬٠٠٠ DOP٣٧٥٬٩٢٢ LAK
٥٬٠٠٠ DOP١٬٨٧٩٬٦١٠ LAK
١٠٬٠٠٠ DOP٣٬٧٥٩٬٢٢٠ LAK

مخطط LAK إلى DOP

1 LAK = ٠ DOP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البيزو الدومينيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٧٧٣٩٠٫٠٠٢٨٥١٦
منخفض
٠٫٠٠٢٦٦٤٩٠٫٠٠٢٦٦٤٩
المتوسط
٠٫٠٠٢٧١٤٢٠٫٠٠٢٧٣٩٤
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

More البيزو الدومينيكي info

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