١ LAK إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٨٠٤٦٤١٤٦ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ١٢٤٫٢٧٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الجيبوتي

lak
LAK
djf
DJF
١ LAK٠٫٠٠٨٠٤٦٤١ DJF
٥ LAK٠٫٠٤٠٢٣٢١ DJF
١٠ LAK٠٫٠٨٠٤٦٤١ DJF
٢٥ LAK٠٫٢٠١١٦ DJF
٥٠ LAK٠٫٤٠٢٣٢١ DJF
١٠٠ LAK٠٫٨٠٤٦٤١ DJF
٥٠٠ LAK٤٫٠٢٣٢١ DJF
١٬٠٠٠ LAK٨٫٠٤٦٤١ DJF
٥٬٠٠٠ LAK٤٠٫٢٣٢١ DJF
١٠٬٠٠٠ LAK٨٠٫٤٦٤١ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى الكيب اللاوسي

djf
DJF
lak
LAK
١ DJF١٢٤٫٢٧٩ LAK
٥ DJF٦٢١٫٣٩٥ LAK
١٠ DJF١٬٢٤٢٫٧٩ LAK
٢٥ DJF٣٬١٠٦٫٩٧ LAK
٥٠ DJF٦٬٢١٣٫٩٥ LAK
١٠٠ DJF١٢٬٤٢٧٫٩ LAK
٥٠٠ DJF٦٢٬١٣٩٫٥ LAK
١٬٠٠٠ DJF١٢٤٬٢٧٩ LAK
٥٬٠٠٠ DJF٦٢١٬٣٩٥ LAK
١٠٬٠٠٠ DJF١٬٢٤٢٬٧٩٠ LAK

مخطط LAK إلى DJF

1 LAK = ٠ DJF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٢٩٣٧٠٫٠٠٨٤٧٠٦
منخفض
٠٫٠٠٨٠١٧١٠٫٠٠٨٠١٧١
المتوسط
٠٫٠٠٨١٥٦١٠٫٠٠٨٢٧٦٧
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

More الفرنك الجيبوتي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings