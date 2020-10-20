١ LAK إلى COP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫١٨٥٣٩٩٠٢ البيزو الكولومبي

1 COP = ٥٫٣٩٣٧٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البيزو الكولومبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البيزو الكولومبي

lak
LAK
cop
COP
١ LAK٠٫١٨٥٣٩٩ COP
٥ LAK٠٫٩٢٦٩٩٥ COP
١٠ LAK١٫٨٥٣٩٩ COP
٢٥ LAK٤٫٦٣٤٩٨ COP
٥٠ LAK٩٫٢٦٩٩٥ COP
١٠٠ LAK١٨٫٥٣٩٩ COP
٥٠٠ LAK٩٢٫٦٩٩٥ COP
١٬٠٠٠ LAK١٨٥٫٣٩٩ COP
٥٬٠٠٠ LAK٩٢٦٫٩٩٥ COP
١٠٬٠٠٠ LAK١٬٨٥٣٫٩٩ COP

حوِّل البيزو الكولومبي إلى الكيب اللاوسي

cop
COP
lak
LAK
١ COP٥٫٣٩٣٧٧ LAK
٥ COP٢٦٫٩٦٨٩ LAK
١٠ COP٥٣٫٩٣٧٧ LAK
٢٥ COP١٣٤٫٨٤٤ LAK
٥٠ COP٢٦٩٫٦٨٩ LAK
١٠٠ COP٥٣٩٫٣٧٧ LAK
٥٠٠ COP٢٬٦٩٦٫٨٩ LAK
١٬٠٠٠ COP٥٬٣٩٣٫٧٧ LAK
٥٬٠٠٠ COP٢٦٬٩٦٨٫٩ LAK
١٠٬٠٠٠ COP٥٣٬٩٣٧٫٧ LAK

مخطط LAK إلى COP

1 LAK = ٠ COP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البيزو الكولومبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٢٢٤٠٫١٩٢٢٤
منخفض
٠٫١٧٩٤٧٠٫١٧٧٣٢
المتوسط
٠٫١٨٦٧١٠٫١٨٣٠٥
التقلب
٠٫٩٧٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

More البيزو الكولومبي info

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