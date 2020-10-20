١ LAK إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫١٢٨٤٣٦٩٨ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٧٫٧٨٥٩٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الكنغولي

lak
LAK
cdf
CDF
١ LAK٠٫١٢٨٤٣٧ CDF
٥ LAK٠٫٦٤٢١٨٥ CDF
١٠ LAK١٫٢٨٤٣٧ CDF
٢٥ LAK٣٫٢١٠٩٢ CDF
٥٠ LAK٦٫٤٢١٨٥ CDF
١٠٠ LAK١٢٫٨٤٣٧ CDF
٥٠٠ LAK٦٤٫٢١٨٥ CDF
١٬٠٠٠ LAK١٢٨٫٤٣٧ CDF
٥٬٠٠٠ LAK٦٤٢٫١٨٥ CDF
١٠٬٠٠٠ LAK١٬٢٨٤٫٣٧ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى الكيب اللاوسي

cdf
CDF
lak
LAK
١ CDF٧٫٧٨٥٩٢ LAK
٥ CDF٣٨٫٩٢٩٦ LAK
١٠ CDF٧٧٫٨٥٩٢ LAK
٢٥ CDF١٩٤٫٦٤٨ LAK
٥٠ CDF٣٨٩٫٢٩٦ LAK
١٠٠ CDF٧٧٨٫٥٩٢ LAK
٥٠٠ CDF٣٬٨٩٢٫٩٦ LAK
١٬٠٠٠ CDF٧٬٧٨٥٫٩٢ LAK
٥٬٠٠٠ CDF٣٨٬٩٢٩٫٦ LAK
١٠٬٠٠٠ CDF٧٧٬٨٥٩٫٢ LAK

مخطط LAK إلى CDF

1 LAK = ٠ CDF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣١٧٢٠٫١٣٣١٤
منخفض
٠٫١٢٨٠٥٠٫١٢٨٠٥
المتوسط
٠٫١٢٩٧٣٠٫١٣٠٣٨
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

More الفرنك الكنغولي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings