١ LAK إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٩١٠٧٠٥٨٨ الدولار البليزي

1 BZD = ١٠٬٩٨٠٫٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار البليزي

lak
LAK
bzd
BZD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٩١٠٧٠٦ BZD
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٥٥٣٥٣ BZD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٩١٠٧٠٦ BZD
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٢٧٦٧٦ BZD
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٥٥٣٥٣ BZD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٩١٠٧٠٦ BZD
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٥٥٣٥٣ BZD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٩١٠٧٠٦ BZD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٥٥٣٥٣ BZD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٩١٠٧٠٦ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى الكيب اللاوسي

bzd
BZD
lak
LAK
١ BZD١٠٬٩٨٠٫٥ LAK
٥ BZD٥٤٬٩٠٢٫٥ LAK
١٠ BZD١٠٩٬٨٠٥ LAK
٢٥ BZD٢٧٤٬٥١٢ LAK
٥٠ BZD٥٤٩٬٠٢٥ LAK
١٠٠ BZD١٬٠٩٨٬٠٥٠ LAK
٥٠٠ BZD٥٬٤٩٠٬٢٥٠ LAK
١٬٠٠٠ BZD١٠٬٩٨٠٬٥٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BZD٥٤٬٩٠٢٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BZD١٠٩٬٨٠٥٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BZD

1 LAK = ٠ BZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٩٤٢٩١٠٫٠٠٠٠٩٦٤٩٧
منخفض
٠٫٠٠٠٠٩٠٩٩٥٠٫٠٠٠٠٩٠٩٩٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٩٢٦٣٤٠٫٠٠٠٠٩٣٩٦٥
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

More الدولار البليزي info

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